CIAK, MI GIRA! - NOVITÀ NEGLI INCASSI? NON MI PARE PROPRIO. “C’È ANCORA DOMANI” DI PAOLA CORTELLESI COL SUO BIANCO E NERO NEO-NEO-NEOREALISTA TESTACCINO È SEMPRE PRIMO IN CLASSIFICA CON 251 MILA EURO, 40 MILA SPETTATORI E UN TOTALONE DI 28 MILIONI 243 MILA EURO CHE SARÀ DIFFICILE SUPERARE QUESTA STAGIONE. LO SEGUE PARECCHIO DISTANZIATO “NAPOLEON” DI RIDLEY SCOTT CON 161 MILA EURO. TERZO POSTO PER IL CARTONE ANIMATO DELLA ILLUMINATION “PRENDI IL VOLO” CON 195 MILA EURO... VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 6

Novità negli incassi? Non mi pare proprio. “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi col suo bianco e nero neo-neo-neorealista testaccino è sempre primo in classifica con 251 mila euro, 40 mila spettatori e un totalone di 28 milioni 243 mila euro che sarà difficile superare questa stagione.

joaquin phoenix napoleone

Lo segue parecchio distanziato “Napoleon” di ridley Scott con Joaquin Phoenix perduto sotto le gonne di Vanessa Kirby con 161 mila euro,21 mila spettatori e un totale di 6 milioni 85 mila euro. Terzo posto per il cartone animato della Illumination “Prendi il volo” con 195 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 529 mila euro. Al quarto posto, ma non è certo un film da grande incasso, il giallo con morale di Woody Allen “Un colpo di fortuna” con 98 mila euro, 14 mila spettatori e un totale, in due giorni, di 233 mila euro. Altro film per un pubblico anziano.

“Hunger Games La ballata dell’usignolo e del serpente” con Rachel Zegler è quinto con 57 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 5 milioni 97 mila euro. La new entry italiana “Improvvisamente a Natale mi sposo”, commedia diretta da Francesco Patierno con Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Nino Frassica si ferma al sesto posto con 30.700 euro, 4.448 spettatori, superando di un soffio “Cento domeniche” di Antonio Albanese, 30.051 euro, 4,420 spettatori e un totale di 1,3 milioni.

c'e ancora domani 5

Ottavo posto per “Diabolik, chi sei?” dei Manetti bros con 29 mila euro, 4.217 spettatori e un totale di 441 mila euro. Esordio in sordina per “Ferrari” di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz che fanno i modenesi, 28 mila euro, 3.288 spettatori. Vediamo però come si muoverà nel weekend. Decimo posto per l’horror calabrese “Home Education – Le regole del male” di Andra Niada, 23 mila euro, 2.979 spettatori e un totale di 293 mila euro.

woody allen sul set di un colpo di fortuna coup de chance Un colpo di fortuna - Coup de chance di woody allen Un colpo di fortuna - Coup de chance di woody allen

vanessa kirby e joaquin phoenix napoleone joaquin phoenix e vanessa kirby napoleone c'e ancora domani 3 vanessa kirby napoleone c'e ancora domani 1 c e ancora domani paola cortellesi c'e ancora domani 2 c'e ancora domani 4