(ANSA) - I negoziati per un nuovo contratto degli attori di Hollywood riprenderanno domani dopo 88 giorni di agitazione. Lo ha annunciato la Alliance of Motion Picture al termine dell'ultimo round delle trattative. Oggi le controparti lavoreranno indipendentemente per verificare se sono stati fatti progressi. I produttori e i leader del sindacato Sag Afstra si sono gia' incontrati tre volte la scorsa settimana. Ieri intanto, con il 99 per cento dei si, il sindacato degli sceneggiatori Wga ha ratificato il nuovo contratto triennale concluso dopo 148 giorni di sciopero.

Gli attori chiedono l'11% di aumento dei minimi salariali, mentre gli studi sono pronti a concedere solo un +5%. La Sag vuole anche il 2% dei profitti di ciascun film e serie televisivo uscita su una piattaforma in streaming in aggiunta ai diritti d'autore aggiuntivi assegnati a ciascuno show. Nel caso degli sceneggiatori l'alleanza dei produttori ha accettato di concedere un bonus per programmi e film fatti per lo streaming che abbiano superato una determinata soglia di "successo" in base all'audience. Gli attori mirano a strappare un compenso maggiore.

