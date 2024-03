CIAO CIAO BELLE TETTINE! – LA RICONOSCETE DALLE ZINNE CHE FANNO CAPOLINO SOTTO UNA MAGLIA TRASPARENTE? QUESTA BELLISSIMA ATTRICE E REGISTA HA 39 ANNI ED È TECNICAMENTE SINGLE DOPO AVER CHIUSO UNA STORIA D’AMORE CON UN UOMO CHE AMAVA GIOCARE CON LA FLUIDITÀ – ADESSO È STATA AVVISTATA A PARIGI ALLA SFILATA DI SAINT LAURENT DOVE HA SFOGGIATO QUESTO NUDE LOOK CHE HA MANDATO FUORIGIRI I PIPPAROLI…

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

olivia wilde 8

Il 27 febbraio è infatti iniziata la Paris Fashion Week: nella Ville Lumière vanno in scena le sfilate con le collezioni per l’autunno-inverno 2024/25. Nel corso della prima giornata tante famose si sono trovate allo show Saint Laurent. Quello della maison francese è stato un défilé all’insegna del nude look, tanto in passerella quanto… in prima fila.

Dopo le foto di rito – in questo caso da batticuore – Olivia Wilde si è accomodata in prima fila, pronta ad assistere allo show di Saint Laurent. Al suo fianco ha preso posto Monica Bellucci.

olivia wilde 2

Le due hanno chiacchierato e non si sono tirate indietro davanti alla richiesta dei fotografi per un posato di coppia: gli scatti delle attrici, sorridenti e sensuali, sono rimbalzate un po’ ovunque. La Bellucci ha optato per il total black, con una jumpsuit smanicata dai pantaloni ampi, abbinata a un trench in pelle. Gli occhiali da sole scuri celavano lo sguardo della diva.

olivia wilde 12 olivia wilde 5

olivia wilde 6 olivia wilde 10 olivia wilde 3 olivia wilde 1 olivia wilde 11 olivia wilde 4 olivia wilde olivia wilde 4 olivia wilde in alexandre vauthier olivia wilde olivia wilde e harry styles 4 olivia wilde e harry styles 5 olivia wilde butter 2 olivia wilde 7