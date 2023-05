30 mag 2023 08:14

A CIASCUNO LA SUA "TRATTATIVA" - L'EX PRESIDENTE DI EL SALVADOR, MAURICIO FUNES, È STATO CONDANNATO IN PATRIA A 14 ANNI DI CARCERE PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - INSIEME A LUI È STATO CONDANNATO A 18 ANNI L'EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E DELLA SICUREZZA, DAVID MUNGUÍA PAYÉS - AVREBBERO AVALLATO LE TRATTATIVE TRA GRUPPI CRIMINALI E OFFERTO BENEFICI ALLE BANDE IN CAMBIO DI UN CALO DELLA VIOLENZA - DA TEMPO FUNES È RIFUGIATO IN NICARAGUA…