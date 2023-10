IL CIBO DI CUI NESSUNO SENTIVA IL BISOGNO – LA NUOVA FRONTIERA DELL'ALIMENTAZIONE È PORTARE IN TAVOLA CARNI ESOTICHE COLTIVATE IN LABORATORIO: DALL’ALLIGATORE ALLA ZEBRA PASSANDO PER LA TIGRE, FINO ALLA GIGANTESCA POLPETTA DI MAMMUT PRODOTTA DALLA STARTUP VOW – UNA TENDENZA CHE ALLARMA GLI ANIMALISTI: “CREIAMO UN BISOGNO DI CARNE DI ANIMALI CHE RISCHIANO L’ESTINZIONE E…”

Estratto dell'articolo di www.vox.com

Qual è la carne più strana che hai mangiato?

Gli animali che riteniamo accettabili da mangiare variano da persona a persona, a seconda dei nostri valori, palati ed educazione. Molti considerano accettabile mangiare mucche e polli, ma non polpi, delfini o tigri. In questo momento, è difficile trovare carne di tigre al supermercato, ma gli sviluppi tecnologici stanno rendendo possibile un futuro in cui mangiare carni esotiche, dall’alligatore alla zebra, potrebbe diventare comune. Non si tratta di allevare tigri per le nostre tavole, ma attraverso la carne coltivata in laboratorio.

Il primo pollo coltivato in cellule negli Stati Uniti è arrivato sul mercato quest’estate. È una tecnologia entusiasmante, poiché potrebbe ridurre sostanzialmente il numero di animali macellati ogni anno.

Ma non è tutto pollo e maiale. Recentemente, startup come Primeval Foods e Vow hanno iniziato a sviluppare carne coltivata da cellule di animali esotici (e persino estinti), come tigri, zebre o mammut. Una gigantesca polpetta di mammut prodotta da Vow all'inizio di quest'anno ha attirato l'attenzione di molte persone sulle potenziali applicazioni della tecnologia delle cellule in coltura, e i sostenitori sostengono che la novità delle carni non tradizionali potrebbe aiutare a conquistare un gruppo di potenziali consumatori altrimenti difficile da raggiungere.

Alcuni sostenitori degli animali, tuttavia, hanno espresso preoccupazione per il fatto che la divulgazione delle carni esotiche potrebbe avere conseguenze impreviste. La tecnologia, in caso di successo, potrebbe creare appetito per la vera carne di tigre, finendo per creare appetiti verso una popolazione felina già in pericolo. […]

Allo stato selvatico ci sono solo 4.500 tigri . John Goodrich, dell'organizzazione benefica per la conservazione dei grandi felini Panthera , ha spiegato le potenziali complicazioni che la carne di tigre coltivata potrebbe creare per la conservazione della tigre: «Una delle maggiori minacce per i grandi felini, in particolare le tigri, è il bracconaggio per le loro parti del corpo, principalmente per l'uso nella medicina tradizionale cinese. La mia preoccupazione è che ci saranno sempre più persone che vogliono la carne vera». […]

Con la diminuzione delle popolazioni di tigri selvatiche, qualsiasi aumento del bracconaggio sarebbe catastrofico, e il fatto che la vera carne di tigre “abbia un sapore davvero pessimo” può essere scoperto solo dopo che l’animale è stato macellato. […]

