IL CIBO "PORTAFORTUNA" - GLI ANTICHI ROMANI CONSIDERAVANO LE LENTICCHIE UN SIMBOLO DI PROSPERITÀ E DI RICCHEZZA PER LA LORO SOMIGLIANZA CON LE MONETE - L'AGLIO HA UN POTERE TAUMATURGICO E SCACCIA GLI SPIRITI CATTIVI (E I VAMPIRI) - IN GRECIA LA MELAGRANA E' PORTATRICE DI FECONDITA' - L'ANTI-JELLA PER DEFINIZIONE E' IL PEPERONCINO, CHE E' PURE AFRODISIACO...

Estratto dell'articolo di Giacomo A. Dente per “il Messaggero”

lenticchie

[...] Le lenticchie, simbolo fin dai tempi antichi di prosperità e di ricchezza, per la somiglianza tra il legume e le monete. Partendo da questa piccola superstizione, i padroni di casa che si vogliano sbizzarrire, possono giocarsela sulla varietà di lenticchia prescelta.

La scelta è molto ampia: si passa dalle verdi giganti di Altamura a quelle piccole piccole dell'isola di Ustica, ma anche, virando sull'esotico, ci sono le urad dhal asiatiche, che ricordano col loro nero screziato il caviale Beluga o le piccole verdi venate di blu di Le Puy in Alta Loira, molto gustose e speziate.

HOPPIN JOHN

Senza dimenticare che, dall'altra parte dell'Oceano, al posto delle lenticchie la magia funziona con i black eyed peas, molto simili ai nostri fagioli dall'occhio, ma soprattutto a delle monetine, che si consumano nel gustoso Hoppin'John, a base anche di riso e bacon.

LA POTENZA

Su cibo e superstizione, difficile non fare un salto a Napoli [...] «Qui sotto il Vesuvio è tutto un rito magico. Ricordate Peppino De Filippo col suo celebre scongiuro aglio, fravaglio /fattura canun quaglio /corna, bicorna /capa r' alice e capa r' aglio? che per essere eseguito alla perfezione richiede anche che si sputi tre volte a terra con tre gesti di corna a due mani rivolte in giù.

aglio

Bene, al di là del folklore la filastrocca ci ricorda la potenza dell'aglio che da noi non solo è una base fondamentale, ma porta anche bene, perché scaccia gli spiriti cattivi, come ben sapevano i contadini che si difendevano dalle streghe di Benevento, molto prima che i vampiri entrassero nella nostra cultura. [...] in Grecia la melagrana rappresenta la fecondità [...] in Spagna l'uso di consumare dodici chicchi d'uva l'ultimo giorno dell'anno per avere fortuna nei mesi a venire.

peperoncini

L'ATOMICA

E ancora, tra i più potenti anti-iella portati dalle Americhe e approdati con successo nelle nostre cucine, c'è il peperoncino, che in Calabria trova la sua patria tricolore di elezione. «Verissimo - dichiara Ivano Daffinà che a Roma racconta i sapori della sua terra al Simposio in Prati e nel neonato Filippo' s al Nazareno - Il peperoncino lavora a tanti livelli: innanzitutto, rosso come un cornetto vegetale, porta fortuna già di per sè. In secondo luogo, da sempre il suo è il piccante delle ricette dell'amore, dell'afrodisiaco.

nduja calabrese

