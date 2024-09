1 set 2024 10:40

CICALONE È ANDATO IN CARCERE – IL GIUSTIZIERE DE'NOANTRI NON È STATO ARRESTATO, MA È ANDATO A TROVARE I DETENUTI DI REGINA COELI, A ROMA, INSIEME AL SEGRETARIO DEI RADICALI ITALIANI, MATTEO HALLISSEY. È UN ESORDIO NEL MONDO DELLA POLITICA PER LO YOUTUBER? - SIMONE CICALONE, DIVENTATO FAMOSO FILMANDO I LADRI IN METRO, HA UNO SLANCIO DI UMANITÀ: "FUORI DICO ‘ECCO! QUELLO È UN BORSEGGIATORE’. RIVEDENDOLO IN CARCERE PENSO CACCHIO, STA IN UNA CONDIZIONE DIFFICILE..." - VIDEO