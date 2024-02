CICCIO KIM VA ALLA GUERRA? – L’ESERCITO NORDCOREANO STA TESTANDO IL SUO ARSENALE, I DISCORSI DEL PINGUE DITTATORE SONO SEMPRE PIU' MINACCIOSI E LA PROPAGANDA DESCRIVE LA ATTUALE SITUAZIONE COME "LA PIU' PERICOLOSA" DEGLI ULTIMI DECENNI - GLI ESPERTI OCCIDENTALI CREDONO CHE KIM JONG-UN POSSA SBROCCARE E DARE INIZIO A UN CONFLITTO IN ASIA...

Estratto dell’articolo di Guido Olimpo per “Oggi”

kim jong un in lacrime per il calo delle nascite

Parole e gesti che arrivano dalla Nord Corea non promettono nulla di buono. I discorsi di Kim Jong-un e della sorella Kim Yo-jong sono sempre minacciosi, la propaganda descrive l’attuale situazione come «la più pericolosa» degli ultimi decenni. I militari provano ogni arma dell’arsenale. Centinaia di cannonate, lanci di missili verso il mare, test di sistemi in grado di colpire a lungo raggio.

kim jong un in viaggio verso la russia 6

I nordcoreani hanno la pancia vuota ma i bunker pieni, al punto che possono vendere milioni di munizioni alla Russia per le operazioni in Ucraina. Non sono le solite sortite: a Washington, Tokyo e Seul le antenne sono puntate sulle mosse del dittatore, sempre in giro tra basi e fabbriche. Molti temono che questa volta possa tentare qualcosa di più di una provocazione: un’azione profonda, che colga di sorpresa l’avversario. [...]

il dittatore nordcoreano kim jong un in un campo coltivato kim jong un in viaggio verso la russia 2