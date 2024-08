LA CICLISTA ALICE TONIOLLI È USCITA DAL COMA – IL 14 AGOSTO, DURANTE UNA GARA A VITTORIO VENETO, AVEVA SBATTUTO VIOLENTEMENTE LA TESTA CONTRO UN MURETTO, MA ADESSO STA BENE: RICONOSCE CHI LE STA VICINO E PARLA – ORA DOVRÀ DECIDERE SE FARE O MENO DENUNCIA: LA PROCURA DI TREVISO HA APERTO UN'INDAGINE PER LESIONE COLPOSE GRAVISSIME… . VIDEO

Alice Toniolli, 19enne ciclista trentina campionessa

europea è ricoverata in gravi condizioni dopo aver violentemente battuto la testa contro un muretto nel corso di una gara femminile in provincia di Treviso pic.twitter.com/4Nz88JNWfb — Tg3 (@Tg3web) August 15, 2024

Estratto dell’articolo di Antonio Prisco per www.ilgiornale.it

alice toniolli

È uscita dal coma Alice Toniolli, la 19enne ciclista trentina che ha subito il 14 agosto un grave incidente schiantandosi contro un muretto durante una gara. Le condizioni dell’atleta erano migliorate e da qualche giorno veniva considerata fuori pericolo.

Lo annuncia in un post su Facebook la società sportiva "GS Topgirl". "Alice è sveglia, riconosce le persone e parla!", scrive la società ciclistica per cui gareggia Toniolli, che ringrazia"tutte le persone che sono state vicine a noi e la famiglia in questi giorni".

la caduta di alice toniolli 5

La ciclista è ricoverata all'ospedale "Ca Foncello di Treviso", in prognosi riservata ed è stata sottoposta ad interventi chirurgici (gravissimo trauma cranico, lesioni al torace, a una vertebra e frattura ad una gamba). […]

La 19enne, originaria di Mezzocorona, è finita fuori strada durante la prova Donne Open del Circuito dell'Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto (Treviso). La ciclista […] ha perso il controllo della bicicletta, si è sbilanciata ed è finita contro il muretto di un ponticello, sbattendo violentemente la testa.

la caduta di alice toniolli 4

Inizialmente Alice era stata trasportata in elicottero all'ospedale di Conegliano in codice rosso ma a seguito dell'aggravarsi delle condizioni, è stata trasferita a quello di Treviso.

[…] Intanto la Procura di Treviso ha aperto un'indagine per lesione colpose gravissime a seguito dell'incidente occorso a Alice Toniolli. Sotto accusa è il muretto contro cui Alice si è schiantata dopo uno sbilanciamento - forse per prendere una borraccia, forse per aver urtato la ruota posteriore della bicicletta di un'atleta che la precedeva - mentre si trovava in gruppo.

la caduta di alice toniolli 6

Il muretto doveva essere coperto con protezioni e, sembra, che gli organizzatori ne fossero a conoscenza. Infatti, l'assenza di protezioni, la polizia locale di Vittorio Veneto l'aveva segnalata agli organizzatori del Circuito dell'Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto il giorno prima della gara. Al momento sul fascicolo aperto dagli inquirenti non ci sarebbero nomi di indagati.

Inoltre è in fase di valutazione da parte della Procura se classificare l'incidente come infortunio sul lavoro considerando che Alice Toniolli è atleta professionistica con un contratto con la società Fassa Bortolo di Spresiano.

la caduta di alice toniolli 7 la caduta di alice toniolli 3 alice toniolli +