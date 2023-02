14 feb 2023 19:00

IL CIELO SOPRA KIEV SI FA SCURISSIMO – I RUSSI STAREBBERO AMMASSANDO CACCIA ED ELICOTTERI AL CONFINE CON L'UCRAINA PER SOSTENERE LA NUOVA OFFENSIVA DI TERRA. LO SCRIVE IL “FINANCIAL TIMES”, CITANDO FONTI DI INTELLIGENCE OCCIDENTALI. MA GLI STATI UNITI NON CONFERMANO – SECONDO LA NORVEGIA MOSCA HA INIZIATO A DISPIEGARE NEL MAR BALTICO NAVI CON ARMI NUCLEARI. È LA PRIMA VOLTA IN 30 ANNI