CIN-CIN! BUONE NOTIZIE PER I BEVITORI PIGRI: ESISTE UNA MACCHINA CHE MIXA AUTOMATICAMENTE GLI ALCOLICI ED E’ IN GRADO DI PREPARARE OLTRE 400 DRINK DIVERSI – VIENE PRODOTTA IN SICILIA DALL’AZIENDA “ZERICA”: PUO’ CONTENERE FINO A 16 TIPI DI BEVANDE – IL COSTO? DIPENDE, LE PIÙ SEMPLICI PARTONO DA 200 EURO MA SI PUO’ ARRIVARE FINO A…

Estratto dell’articolo di Carlo Valentini per "Italia Oggi"

macchina di zerica che mixa i cocktail 1

«Fare impresa in Sicilia può essere sia una sfida che un'opportunità. La regione ha un grande potenziale economico e culturale, ma è anche caratterizzata da storiche sfide strutturali di vario genere. Ciò nonostante, ci sono numerosi esempi di imprenditori che hanno avuto successo in Sicilia, dimostrando che è possibile superare queste sfide»: Antonio Zerilli, terza generazione, è a capo dell’azienda di famiglia, Zerica, fondata nel 1931 a Termini Imerese, che esporta in 30 paesi sistemi per l’erogazione di acqua, refrigeratori, dispenser che possono essere monitorati anche da remoto col computer e lo smarthpone, una macchina che compone, da sola, 400 diversi aperitivi. […]

Domanda. Il vostro fiore all’occhiello sono i brevetti.

Risposta. Sì, I brevetti sono molteplici e spaziano su tantissimi settori sempre inerenti la refrigerazione e l’erogazione non solo di acqua ma anche di bevande alcoliche e analcoliche. Abbiamo realizzato un sistema, l’unico in commercio, che raffredda le bevande in 3 minuti, con un notevole risparmio di energia. Inoltre i touchscreen montati sulle macchine derivano dalla tecnologia aerospaziale. […]

macchina di zerica che mixa i cocktail 2

D. Dall’acqua alle bevande alcoliche: arriva l’aperitivo fai-da-te.

R. La macchina contiene fino a 16 tipi di bevande e lo scherno del menù propone 400 cocktail tra i quali scegliere quello desiderato. Fa tutto la macchina: un dosaggio rapido e di precisione, senza errori o sprechi. La selezione dei cocktail si aggiorna automaticamente in base alla disponibilità degli ingredienti.

D. È difficile riuscire a miscelare in automatico le bevande?

R. Senza una tecnologia adeguata sì. Oltre alla macchina per gli aperitivi, i nostri brevetti riguardano la miscelazione per il settore professionale che possono erogare acqua fredda e frizzante e tre succhi di frutta da concentrato con acqua precedentemente privata del cloro, esente da continue sanificazioni e rischi di contaminazione. […]

macchina di zerica che mixa i cocktail 4

D. Quant’è il costo degli impianti?

R. Le macchine sono assai differenti a seconda dell’uso e dell’esigenza del cliente. Comunque il range di prezzo va da 200 euro fino al top di gamma che supera i 4000 euro. La manutenzione base è semplice e non supera i 100-150 euro annuali.

D. In che modo sarà sviluppato l’export?

R. Siamo soddisfatti di una presenza piuttosto capillare in 30 Paesi. Stiamo studiando dossier per ampliare ulteriormente l’internazionalizzazione ma non vogliamo essere commercialmente aggressivi, piuttosto preferiamo affidare la gamma a partner che ne comprendano i vantaggi e si prendano cura del marchio e della sua filosofia. […]

macchina di zerica che mixa i cocktail 5

D. In che cosa consiste e perché è importante la telemetria per la gestione remota dell’acqua?

R. Perchè permette di verificare e controllare gli erogatori nelle case e nei condomini in modo bidirezionale. Questo ci consente di tenere sotto controllo il perfetto funzionamento e garantire un elevato standard qualitativo dell’acqua erogata con una tracciabilità completa di tutte le scadenze e manutenzioni. Inoltre siamo in grado di offrire un servizio in abbonamento riservato ai gestori che in questo modo riescono ad abbattere drasticamente i costi poiché molti interventi sono effettuabili da remoto. […]

macchina di zerica che mixa i cocktail 3