LA CINA CI IMPESTA DI NUOVO? - L'ONDATA DI MALATTIE RESPIRATORIE NEL DRAGONE SAREBBE DOVUTA ALL'INFLUENZA E AD ALTRI AGENTI PATOGENI GIA' NOTI, NON A UN NUOVO VIRUS - VISTI I PRECEDENTI DEL 2020, L'AUMENTO ESPONENZIALE DI CASI DI POLMONITE TRA I BAMBINI HA SPINTO L'OMS A CHIEDERE CHIARIMENTI ALLA CINA (MA VISTA LA TRADIZIONALE OPACITA' DI PECHINO, STAMO FRESCHI) - VIDEO: GLI OSPEDALI DI PECHINO SONO STRACOLMI DI BAMBINI MALATI - BOOM DI CASI ANCHE IN FRANCIA...

1. ER of Children hospital in Tianjing,China,is packed with thousands young patients with parents for Pneumonia and fever. feels like covid 2019 Déjà vu pic.twitter.com/zpZ90HDFla — ??? Bad ? ucao (@badiucao) November 28, 2023

POLMONITI NEI BAMBINI, DOPO L'ALLARME IN CINA REGISTRATO AUMENTO DEI CASI ANCHE IN FRANCIA

casi di polmonite in cina 5

Estratto da www.tg24.sky.it

Dopo i casi segnalati in Cina, un aumento anomalo delle polmoniti nei bambini e nei ragazzi sotto i 15 anni si è registrato anche in Francia nelle ultime settimane, destando non poche preoccupazioni. Sotto accusa ci sarebbe un batterio, il Mycoplasma pneumoniae, responsabile, almeno in parte, della fiammata di polmoniti in Cina, stando alle informazioni disponibili.

OSPEDALI PRESI D'ASSALTO IN CINA PER L'ONDATA DI POLMONITE: NEI VIDEO PAZIENTI E BIMBI INVADONO LE SALE D'ATTESA

Estratto da www.repubblica.it

casi di polmonite in cina 4

L'ondata di malattie respiratorie in Cina, che ha spinto l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a chiedere chiarimenti, è dovuta all'influenza e ad altri agenti patogeni noti e non a un nuovo virus. La Commissione sanitaria nazionale, in un briefing tenuto domenica, ha riferito che i recenti "gruppi di infezioni respiratorie sono dovuti a una sovrapposizione di virus comuni come influenza, rinovirus, virus respiratorio sinciziale o RSV, adenovirus e batteri" come il micoplasma pneumoniae, che è un comune responsabile di infezioni del tratto respiratorio.

casi di polmonite in cina 3

La Commissione ha invitato le autorità locali ad aprire più ambulatori per la cura della febbre e a promuovere le vaccinazioni tra i bambini e gli anziani mentre il Paese è alle prese con un'ondata di malattie respiratorie nel suo primo inverno completo dalla rimozione delle restrizioni contro il Covid-19.

"Dovrebbero essere compiuti sforzi per aumentare l'apertura di cliniche ed aree di trattamento, per estendere gli orari di servizio e per aumentare la fornitura di medicinali", ha detto il portavoce Mi Feng, consigliando l'uso delle mascherine e invitando le autorità locali a concentrarsi sulla prevenzione della diffusione di malattie in luoghi affollati come scuole e case di cura.

casi di polmonite in cina 2

L'Oms ha sollecitato la scorsa settimana le autorità cinesi a fornire informazioni sul picco potenzialmente preoccupante di malattie respiratorie e focolai di polmonite nei bambini, come menzionato da diversi resoconti dei media e da un servizio globale di monitoraggio delle malattie infettive. [...]

POLMONITE casi di polmonite in cina 1