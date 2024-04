DALLA CINA COL MALLOPPONE - IN GERMANIA, LA POLIZIA HA ARRESTATO 10 PERSONE CHE HANNO PROCURATO ILLEGITTIMAMENTE PERMESSI DI SOGGIORNO PER CIRCA 350 CITTADINI STRANIERI, PREVALENTEMENTE CINESI - I TRAFFICANTI SI FACEVANO PAGARE TRA I 30 MILA E I 350 MILA EURO PER AIUTARE I CLIENTI, PERLOPIU' RICCHI CITTADINI DEL DRAGONE, A ENTRARE IN GERMANIA - TRA I MEMBRI DELLA GANG, CI SAREBBERO DUE AVVOCATI E UN IMPIEGATO DEL DISTRETTO DI DUEREN CHE…

1. GERMANIA, BLITZ CONTRO TRAFFICANTI DI PERSONE, 10 ARRESTATI

(ANSA) - Dieci persone sono state arrestate in un mega-blitz contro il traffico di esseri umani eseguito all'alba dalle forze dell'ordine in Germania. All'operazione, che si è svolta in otto Laender, hanno partecipato 1000 agenti della polizia federale. Complessivamente, secondo quanto riferiscono i media tedeschi, sono stati ispezionati 101 edifici, fra appartamenti e locali commerciali.

Perquisiti anche due studi legali, secondo quanto riferito dalla polizia di Bonn, e fra gli arrestati ci sarebbero due avvocati, un uomo e una donna. Le regioni interessate sono Il Nordreno-Vestfalia, lo Schleswig-Holstein, Amburgo, Berlino, l'Assia, la Renania Palatinato, il Baden-Wuerttemberg e la Baviera.

2. IL BLITZ IN GERMANIA ERA CONTRO IL TRAFFICO DI MIGRANTI CINESI

(ANSA) - "Sfruttando le norme speciali per lavoratori stranieri qualificati, la presunta banda di trafficanti avrebbe ottenuto illegittimamente permessi di soggiorno per circa 350 cittadini prevalentemente cinesi, dietro pagamento di somme a cinque e sei cifre in euro", quindi di decine e anche centinaia di migliaia di euro: lo precisa un comunicato congiunto della Procura di Duesseldorf e della Polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia circa il blitz odierno contro il traffico di esseri umani in otto regioni tedesche Germania.

Per l'introduzione clandestina di persone a scopo di lucro, in Germania sono previste pene detentive da uno a 15 anni, ricorda l'agenzia Dpa. Nel 2022 la polizia tedesca ha registrato in tutta la Germania 4.936 casi di traffico di persone, con un un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente in un contesto di forte incremento della migrazione irregolare verso l'Europa. Nel rapporto 2022, la polizia tedesca nota che la criminalità legata al traffico di persone è molto professionale e flessibile e c'è anche un aumento della propensione al rischio.

3. BENESTANTI I CINESI PORTATI IN GERMANIA DAI TRAFFICANTI

(ANSA) - Erano benestanti i cinesi che utilizzavano la rete di trafficanti sgominata oggi per entrare in Germania: lo ha riferito all'agenzia Dpa il procuratore di Duesseldorf, Julius Sterzel. Attraverso i loro studi legali, gli avvocati avrebbero reclutato ricchi stranieri, prevalentemente dalla Cina e dal mondo arabo: "con la prospettiva di ottenere un permesso di soggiorno permanente, gli introdotti avrebbero pagato agli studi legali somme tra i 30.000 e i 350.000 euro", ha precisato la polizia Sankt Augustin, sempre come come riporta la Dpa.

I principali imputati sono sospettati di aver utilizzato i soldi, oltre che per arricchirsi, anche per fondare società fittizie, finanziare presunti domicili e fingere pagamenti di stipendi. Tra i dieci arrestati c'è anche un impiegato del distretto di Dueren, che sarebbe stato significativamente coinvolto nelle operazioni di traffico e avrebbe ricevuto denaro per corruzione. Sono stati bloccati quasi 300 conti bancari e fra i beni sequestrati ci sono anche "210.000 euro in contanti": oltre a diverse squadre della polizia federale sono stati impiegati anche cani addestrati alla ricerca di banconote.