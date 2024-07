26 lug 2024 17:16

DALLA CINA CON FURORE! - A MILANO UN MALVIVENTE STRANIERO ENTRA IN CASA DI UN CINESE, IN PIENA NOTTE, PER RUBARE: IL PADRONE DI CASA PRENDE UN COLTELLO DA CUCINA E COLPISCE IL LADRO ALL'ADDOME, LO METTE IN FUGA E SI RIMETTE A DORMIRE - IL CRIMINALE, FERITO, SI E' ACCASCIATO IN STRADA POCO DOPO: OPERATO ALL'OSPEDALE, NON E' IN PERICOLO DI VITA...