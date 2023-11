8 nov 2023 09:21

LA CINA HA IMPARATO COME SI FA: PRESTARE OGGI PER INCULARE DOMANI – LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE È IL PRIMO ESATTORE DI DEBITI AL MONDO - DAL 2000 AL 2021 HA PRESTATO 1.340 MILIARDI DI DOLLARI A PAESI IN VIA DI SVILUPPO E ORA IL 55% DI QUEI CREDITI È ARRIVATO ALLA SCADENZA – MA SE PRIMA DAVA SOLDI PER INFRASTRUTTURE, DOPO LA PANDEMIA HA COMINCIATO A FORNIRE PRESTITI D’EMERGENZA AI PROPRI DEBITORI PER EVITARNE IL CRAC - LE PENALI PER IL RITARDATO RIMBORSO SONO SALITE DAL 3% DEL 2013 ALL’8% DEL 2021 E IL CONSENSO TRA I PAESI IN VIA DI SVILUPPO CALA…