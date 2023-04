LA CINA HA UN PROBLEMA: NON SA PIÙ DOVE METTERE I MORTI - I CIMITERI SONO SOVRAFFOLLATI E COSÌ IL GOVERNO CONSIGLIA LE SEPOLTURE MARINE: SI POSSONO SPARGERE LE CENERI DEL DEFUNTO DA UNA BARCA, OPPURE OPTARE PER URNE CHE SI DECOMPONGONO UN PO’ ALLA VOLTA, A CONTATTO CON L'ACQUA – UNA SEPOLTURA “ORDINARIA” IN CINA È ARRIVATA A COSTARE FINO A 13MILA EURO…

Estratto dell'articolo di www.agi.it

CERIMONIA DELLA SEPOLTURA IN MARE IN CINA

In Cina è boom di sepolture marine, alternativa valida ai cimiteri sovraffollati o ad altri funerali decisamente più costosi. Un fenomeno che si sta verificando soprattutto nelle grandi città, dove le tombe scarseggiano e i prezzi possono salire oltre 13.200 euro per una sepoltura tradizionale.

Come conseguenza le autorità di Shanghai prevedono che, sulla base delle attuali tendenze, lo spazio disponibile nel cimitero si esaurirà entro 15 anni. Il governo ha quindi iniziato a incoraggiare le persone a optare per luoghi di sepolture alternativi.

CERIMONIA DELLA SEPOLTURA IN MARE IN CINA

Nel 2021 il tasso di cremazione ha raggiunto quasi il 59%, rispetto al 47% del 2015, secondo il ministero degli Affari civili. Ma le urne sono spesso ancora sepolte in tombe formali, non risolvendo pertanto il problema dello spazio fisico. Così alcune autorità locali hanno iniziato a offrire premi in denaro a chi sceglie di disperdere i propri parenti in mare o seppellire le proprie ceneri in maniera "ecologica", ad esempio in piccoli contenitori biodegradabili.

URNE CINERARIE IN CINA

La maggior parte dei cinesi non è buddhista e la loro cultura degli antenati fa considerare una sepoltura terrestre con una lapide una parte importante dei riti finali per una persona cara. In altre parole, la cura di quei luoghi è un modo fondamentale di mostrare pietà filiale a coloro che sono morti.

A Suzhou, città sulla costa orientale della Cina, l'ufficio per gli Affari civili ha noleggiato una nave per portare in mare 190 persone in lutto per la scomparsa in tutto di 79 parenti cari per i quali hanno scelto una sepoltura di massa, e che sono andate tutte insieme a omaggiarli.

CERIMONIA DELLA SEPOLTURA IN MARE IN CINA

Ogni famiglia ha ricevuto un sussidio di oltre 260 euro per la partecipazione. La ditta di Xiao Hu, fondata a marzo 2022, si è specializzata in sepolture private in mare, con un costo fino a 1.300 euro, o quasi il doppio se più membri della famiglia vogliono assistere, pertanto molto più economico di una sepoltura terrestre.

URNA BIODEGRADABILE IN VENDITA SU AMAZON

Dopo che Jiang Zemin, l'ex presidente cinese, ha scelto di far spargere le sue ceneri nella foce del fiume Yangtze lo scorso dicembre, le richieste alla compagnia di Xiao Hu sono più che triplicate. Tuttavia le difficoltà pratiche non mancano, come ad esempio il rischio che le ceneri finiscano per volare dappertutto. Così la compagnia di Xiao Hu ha iniziato a proporre urne in decomposizione che le persone in lutto potevano far cadere in mare, mandando così il proprio defunto in profondità sotto le onde. […]

CERIMONIA DELLA SEPOLTURA IN MARE IN CINA20140517 URNE CINERARIE IN CINA URNA BIODEGRADABILE CERIMONIA DELLA SEPOLTURA IN MARE IN CINA