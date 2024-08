16 ago 2024 13:00

IN CINA DEI MORTI NON SI BUTTA VIA NIENTE – UN’AZIENDA CINESE AVREBBE RUBATO MIGLIAIA DI CADAVERI DAI FORNI CREMATORI E DAGLI OBITORI: LE OSSA VENIVANO UTILIZZATE PER REALIZZARE INNESTI ODONTOIATRICI, SENZA CHE I PARENTI DEI DEFUNTI NE FOSSERO A CONOSCENZA – I PROPRIETARI SONO ACCUSATI DI AVER OTTENUTO 4MILA CORPI TRAMITE “METODI NON ETICI”, E AVERCI GUADAGNATO FINO A 53 MILIONI DI DOLLARI. E LE PROTESI? DOVE VENIVANO ESPORTATE?