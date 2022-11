“MORGAN FREEMAN PE’ DUE SPICCI SI È MESSO A PECORA PER GLI SCEICCHI” - I GIOCATORI DELL’IRAN NON CANTANO L’INNO IN MONDOVISIONE PER PROTESTARE CONTRO LA VIOLENZA DEL REGIME, I CAPITANI DI 7 NAZIONALI NON INDOSSANO LA FASCIA “ONELOVE” PER PAURA DI UN’AMMONIZIONE: CHI IL CORAGGIO NON CE L’HA, NON SE LO PUO’ DARE - CISSÉ, L'ALLENATORE DEL SENEGAL, È SNOOP DOGG TRAVESTITO DA CT DELLA NAZIONALE – E POI ADANI, BIZZOTTO, NELA E LA "BILD" CHE ATTACCA "I CODARDI" DELLA FEDERCALCIO TEDESCA, LA "MAFIA FIFA" E IL "DESPOTA INFANTINO"...