xi jinping e la colonizzazione della cina

(ANSA) - Un'azienda cinese è pronta ad investire circa 180 milioni di dollari per costruire la più grande struttura sanitaria dell'Africa Orientale. Lo ha comunicato oggi la compagnia Zhende Medical, a margine del terzo Belt and Road Forum di Pechino, al quale ha partecipato anche il presidente keniano William Ruto.

ZHENDE MEDICAL AL Belt and Road Forum di Pechino

La struttura sorgerà a Tatu City, in una zona economica speciale nella contea di Kiambu, non lontano dalla capitale Nairobi. "Sono molto incoraggiato dalla volontà dimostrata in questa sede dalla comunità imprenditoriale cinese, che è pienamente in sintonia con l'immenso potenziale del Kenya come destinazione dinamica e molto promettente per gli investimenti" ha dichiarato Ruto, come riportato dal sito Kenyans. L'azienda cinese intende assumere 7 mila lavoratori keniani e si è posta l'obiettivo di esportare forniture mediche nell'Africa subsahariana per un valore di circa 320 milioni di dollari all'anno.

la colonizzazione cinese in africa CINA E AFRICA ESPANSIONE DELLA CINA IN AFRICA l'invasione cinese in africa