“È FINITA L’ERA DELLA DISCO MUSIC E DELLO SCULETTARE IN DISCOTECA. NON VOGLIO RIDICOLIZZARMI COME MADONNA” – UNA BOMBASTICA AMANDA LEAR: "SONO UNA TRADITRICE SERIALE. MI DANNO DELLA “COUGAR” (IN GERGO, MATURA MANGIAUOMINI), OGNI SETTIMANA MI ATTRIBUISCONO UN GIOVANOTTO, IGNARI DEL FATTO CHE IO NON VOGLIO NESSUNO. CERTO È CHE I TEMPI CAMBIANO. UNA VOLTA MI ASPETTAVANO FUORI LE DISCOTECHE, OGGI ME LI RITROVO IN FARMACIA IN FILA PER IL PROSTAMOL – E POI SAINT-TROPEZ ZEPPA DI BURINI, IL RICORDO DEL MARITO MORTO IN UN INCENDIO, IL DOCUFILM SULLA SUA VITA E LA CHICCA: "HO IMPARATO A..."