31 mag 2024 08:36

LA CINA VUOLE LA PACE MA NON TROPPO – PECHINO DISERTA LA CONFERENZA SULL’UCRAINA IN PROGRAMMA IL 15 E IL 16 GIUGNO IN SVIZZERA: SECONDO IL GOVERNO DEL DRAGONE MANCANO ALCUNE CONDIZIONI PRIMARIE, VISTO CHE NON SARÀ PRESENTE LA RUSSIA – XI JINPING SI PONE DA MESI COME POSSIBILE MEDIATORE PER UN CESSATE IL FUOCO, MA AVENDO DICHIARATO “AMICIZIA ILLIMITATA” CON PUTIN, NESSUNO CREDE ALLA SUA IMPARZIALITÀ…