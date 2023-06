CINE-MORENTI, SVEGLIA: TORNA LA COMMEDIA SEXY - IL METOO AVEVA UCCISO LE PELLICOLE ZOZZONE E SCORRETTE, MA IL PUBBLICO SI È ROTTO LE PALLE DEI BLOCKBUSTER DELLA MARVEL E DEI FILM IMPEGNATI STRAPPA LACRIME – ECCO QUINDI RICICCIARE LE CARE VECCHIE COMMEDIE PICCANTI. A PARTIRE DA "NO HARD FEELINGS", CON UNA JENNIFER LAWRENCE SCATENATA NEI PANNI DI UN’AUTISTA UBER SUL LASTRICO CHE ACCETTA DI SEDURRE, A PAGAMENTO, IL FIGLIO ADOLESCENTE DI UNA RICCA COPPIA DI NEW YORK… VIDEO

I critici e il pubblico si sono a lungo disperati: dove sono finite tutte le commedie romantiche? Ormai agli spettatori di oggi vengono rifilate delle sbiadite versioni di film come “Il diario di Bridget Jones” o “Harry ti presento Sally”

In film come "Shotgun Wedding" o "Ghosted", il romanticismo è un gesto vuoto; chimica, un sogno lontano. Ma forse gli spettatori saranno accontentati la prossima estate nel revival del cugino più arrapato della commedia romantica, la commedia sexy. Anche se, nel post metoo, potrebbe essere qualcosa di diverso.

In un panorama così dominato da blockbuster gonfiati e sequel che mortificanti, è leggermente deprimente riconoscere che una nuova prospettiva può essere segnata da qualcosa di così semplice e radicale, come lasciare che l'obiettivo sia femminile. Tuttavia, c'è una novità nel vedere la vincitrice dell'Oscar Jennifer Lawrence firmare una commedia libidinosa come "No Hard Feelings", in uscita il 23 giugno.

Recita nei panni di un'autista Uber a corto di soldi che accetta, a pagamento, di sedurre l'imbarazzante figlio adolescente di una ricca coppia di New York. Il trailer ha superato i 45 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore online - una testimonianza, forse, della fame degli spettatori per le scene allegramente slapstick e "Posso toccare il tuo wiener?".

L'altrettanto dissoluto "Joy Ride", una sorta di "Una notte da leoni" interpretato e creato da donne asiatiche americane, ha ottenuto critiche positive quasi universali quando è stato presentato in anteprima al South by Southwest Film Festival a marzo. (L'uscita è prevista per il 7 luglio.) Per oltre 95 minuti, Ashley Park di "Emily in Paris" e la star di "Everything Everywhere All at Once" Stephanie Hsu guidano un quartetto in Cina in un viaggio di amicizia, infrangendo diverse dozzine di leggi sulla droga e regalando diverse scene oscene lungo la strada.

Presentato quella stessa settimana al SXSW, lo scadente "Bottoms" a basso budget (nelle sale il 25 agosto) è stato salutato come una strana svolta della Gen-Z sul classico racconto della verginità al liceo. Diretto da Emma Seligman ("Shiva Baby"), il film presenta la star di "Shiva" Rachel Sennott e Ayo Edebiri di "The Bear" nei panni di adolescenti lesbiche che fondano un fight club per corteggiare le cheerleader dei loro sogni. Ne derivano succhiotti ed ematomi.

Ma come reagirà il pubblico? Maltrattati dal Covid, spaventati da un'economia in bilico e infine raffreddati, forse, da infiniti blockbuster Marvel, la loro unica direttiva sembra essere: intrattienimi. Ma niente sarà come prima: i classici come "Porky's", "American Pie" e la maggior parte dei film nell'universo esteso di Apatow ("Knocked Up", "The 40-Year-Old Virgin", "Superbad") hanno battute misogine, razziste e omofobe. Nulla che sia “accettabile” per il post metoo.

Il modo in cui Hollywood può adattarsi in un'era così piena di crisi di identità, rivendicazioni e “ismi” è un esperimetno sociale, così come la sorte di questi film. Il dono delle commedie più oltraggiose, dopotutto, è che ci permettono, per un'ora o due in una stanza buia, di lasciare a casa tutti i comportamenti corretti e spingerci oltre.

Non solo: i progetti che mettono in mostra gruppi più tradizionalmente sottorappresentati non è certo siano un successo. Basta guardare il fallimento al botteghino dello scorso anno di "Bros", una commedia romantica gay che era stata elogiata dalla critica, ma che non è piaciuta al pubblico. Forse il segreto, almeno la cinema, sarebbe non prendersi troppo sul serio.

