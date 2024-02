2 feb 2024 19:52

IL CINEMA È FINITO, ANDATE IN PACE - KHABY LAME, L’INFLUENCER FAMOSO PER I SUOI VIDEO DI STRONZATE IN CUI NON PROFERISCE UNA PAROLA, È A UN PASSO DAL DEBUTTO CINEMATOGRAFICO: DOPO LA DIMENTICABILE STAGIONE AL TAVOLO DEI GIUDICI DI “ITALIA’S GOT TALENT”, SARÀ IL PROTAGONISTA DI “00KHABY”, PARODIA DEGLI SPY MOVIE ALLA JAMES BOND – ORA CHE HA DECISO DI VOLER FARE CINEMA, LAME SI METTERÀ A STUDIARE RECITAZIONE E VOLERÀ NEGLI STATI UNITI PER… VIDEO