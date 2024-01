CINEPANETTONE INDIGESTO – UNA LETTRICE SCRIVE A FRANCESCO MERLO SU “REPUBBLICA” DOPO LA LETTERA DI ENRICO VANZINA A DAGOSPIA: “IL REGISTA LA ISCRIVE NELLA SINISTRA TRA CORTINA E CAPALBIO. LEI CI VA?” - LA RISPOSTA: “SUL CINEPANETTONE DI VANZINA C’È UN’ITALIA CHE MI STA SCRIVENDO E CHE LO GIUDICA PEGGIORE DI TUTTO IL MALE CHE NE PENSO IO. CORTINA È UN CINEPANETTONE ANDATO A MALE. E IN TOSCANA È MEGLIO CASTAGNETO CARDUCCI DI CAPALBIO, CHE RESTERÀ PER SEMPRE LA SPIAGGIA DELL’ANTIPATIA ITALIANA. TRANNE QUANDO ARRIVA VANZINA E LA TIRA SU...”

La lettera di una lettrice a "la Repubblica"

Caro Merlo,

FRANCESCO MERLO

Enrico Vanzina, con una garbata lettera a Dagospia, dice che la sua provocazione — “penso che il cinepanettone sia per il cinema quel che il generale Vannacci è per la letteratura” — è esagerata e la invita a parlare altrettanto male della politica, “anche di quella che le sta a cuore”, come se non lo facesse già. E la iscrive nella sinistra tra Cortina e Capalbio. Lei ci va?

Giorgia Monterosso — Napoli

Risposta di Francesco Merlo:

Come no, vivo in un castello sulla collina di Portofino. Enrico Vanzina è simpatico ma sul suo cinepanettone c’è un’Italia, che mi sta scrivendo e che lo giudica peggiore di tutto il male che ne penso io. Non pretendo che Vanzina mi legga, ma non ho mai avuto appartenenza e, imitando Brancati e Sciascia, “la notte dormo con un occhio solo, come il custode della casa già visitata dai ladri” anche se nella mia non sono mai entrati.

enrico vanzina

E qui preferiamo l’abusivismo dei poveri all’evasione dei ricchi, e dunque la Valle dei templi a Cortina, che nella realtà è persino più volgare di quel film: Cortina è un cinepanettone andato a male. Infine, in Toscana è meglio Castagneto Carducci di Capalbio, dove sono stato solo due volte, per lavoro. Castagneto, Sassetta, Monteverdi non saranno mai pesanti e pensose come Capalbio che resterà per sempre la spiaggia dell’antipatia italiana. Tranne quando arriva Vanzina e la tira su.

