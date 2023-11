17 nov 2023 19:55

CINESATE! COME SI DICE IN MANDARINO ERRARE È UMANO, MA PERSEVERARE È DIABOLICO? - UNA COPPIA CINESE È PASSATA PER 104 VOLTE IN UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI BRESCIA E HA COLLEZIONATO MULTE PER OLTRE 13MILA EURO - SAREBBE STATO IL NAVIGATORE A TRARLI IN INGANNO - I CONIUGI HANNO INIZIATO A PAGARE IL DOVUTO, ANCHE GRAZIE A PRESTITI CHIESTI AGLI AMICI, MA SI CHIEDONO PERCHE'...