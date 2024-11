I CINESI GIOCANO CON LA SALUTE DEI BAMBINI – A LIVORNO SONO STATE SEQUESTRATE 4MILA CONFEZIONI DI “SLIME”, LA PASTA SINTETICA PLASMABILE: LE SCATOLE DI IMPORTAZIONE CINESE CONTENEVANO UN LIVELLO DI METALLI PESANTI SUPERIORE ALLA NORMA – QUESTE SOSTANZE PERICOLOSE POSSONO CREARE GRAVI DANNI ALLA SALUTE DEI BAMBINI ANCHE SOLO PER IL CONTATTO CUTANEO PROLUNGATO – A COSENZA SONO STATI SEQUESTRATI 550 MILA PRODOTTI NATALIZI NON SICURI…

(ANSA) - Sequestro di giocattoli pericolosi provenienti dalla Cina nel porto di Livorno da parte dei funzionari delle Dogane che hanno disposto analisi chimiche su un carico con 4.000 confezioni di slime, la pasta sintetica plasmabile molto apprezzata dai bambini più piccoli. I risultati di laboratorio hanno rilevato in alcuni articoli un livello di metalli pesanti superiore alla norma.

Dall'esame dei documenti i funzionari avevano riscontrato criticità che hanno portato ad un'approfondita verifica fisica e all'invio di campioni di numerosi articoli in laboratorio. I metalli pesanti possono arrecare gravi danni alla salute dei bambini anche solo per contatto cutaneo prolungato, pertanto l'Ue ha disciplinato i limiti alle sostanze chimiche pericolose presenti nei giocattoli.

Le Dogane a Livorno hanno effettuato l'accertamento sulla merce dalla Cina anche rispetto a queste indicazioni. I funzionari inoltre hanno denunciato alla procura della Repubblica di Livorno il rappresentante legale della società importatrice, responsabile, a norma di legge, della dichiarazione doganale con la quale si è tentato di importare i giocattoli pericolosi per la salute dei bambini.

(ANSA) - Oltre 550 mila prodotti tra luci di natale, giocattoli ed articoli vari a tema natalizio, destinati alla libera vendita ma carenti dei contenuti minimi informativi obbligatori per legge e potenzialmente pericolosi per il consumatore, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza. Due persone, legali rappresentanti di altrettante società, sono stati denunciati.

L'attività di servizio - attuata nel'imminenza delle festività natalizie sia in città, sia in altri comuni della provincia cosentina e finalizzata a prevenire e contrastare la commercializzazione di prodotti nocivi o pericolosi per la salute delle persone - ha permesso di individuare diverse attività commerciali che ponevano in vendita luminarie ed altri prodotti a tema non sicuri. In particolare sono state individuate luminarie di varie forme e colori e giocattoli rappresentanti i simboli del Natale tutti destinati alla vendita ma privi delle prescrizioni di sicurezza e trasparenza a tutela del consumatore. I prodotti, potenzialmente pericolosi, avrebbero esposto gli acquirenti al rischio di incidenti, a causa ad esempio del potenziale surriscaldamento delle guaine protettive delle luminarie.

Altrettanto pericolosi, in particolare per i bambini più piccoli, gli articoli natalizi funzionanti elettricamente ed i giocattoli privi delle previste informazioni obbligatorie per la commercializzazione e per il corretto utilizzo.

