Avvolto in una sottoveste di seta con reggiseno a vista un modello danza sensuale e forma un cuore con le dita durante un live streaming su Douyin, una delle piattaforme di condivisione video più popolari in Cina. La sua (cliccatissima) performance di «modella» è l’ultima reazione alla censura di Internet in Cina, una rete a strascico che può irretire attività apparentemente innocue, in questo caso rivenditori che vendono biancheria intima femminile online.

[…] Per un misto di ribellione e atto salvifico del marketing al loro posto spuntano modelli maschili. Un reggiseno portato da loro sarà meno sensuale, ma intanto il pubblico femminile lo vede e lo compra e l’affare è salvo. Un modo per dire no alla censura aggirando il problema e mettendo il business al riparo dalla scure del governo.

Su Taobao Live di Alibaba (BABA) si vede un uomo vestito di lingerie nera in piedi accanto a un manichino che mostra un vestito simile. In un’altra immagine, un altro modello indossa un abito sottoveste rosa e uno scialle di seta, accessoriato con cerchietti con orecchie di gatto.

«Questo non è un tentativo di sarcasmo. Tutti prendono molto sul serio il rispetto delle regole» ha commentato l’imprenditore che aveva avuto l’idea e si è identificato come il signor Xu sul sito cinese di microblogging Weibo. «Quindi cosa devo fare se voglio promuovere e mettere in mostra la lingerie nella sessione di trasmissione in diretta? È molto semplice, trova un uomo che lo indossi».

La vendita di prodotti in live streaming è un'industria multimiliardaria nella Cina continentale e ha ricevuto un notevole impulso durante i tre anni di rigidi blocchi Covid del paese che hanno colpito molte attività commerciali. A giugno dello scorso anno, il numero di utenti di e-commerce in live streaming nella Cina continentale superava i 460 milioni.

Un rapporto del 2021 di iResearch con sede a Pechino ha previsto che il settore del live streaming quest'anno varrà fino a 720 miliardi di dollari.

Su Douyin, la versione domestica cinese di TikTok, altre modelle femminili hanno aggirato la censura sfoggiando reggiseni di pizzo sopra una maglietta. Altri hanno esposto gli oggetti sui manichini. Ma gli uomini vanno fortissimo. Figlio della censura super-occhiuta sulle modelle femminili è uno degli influencer dello shopping in live streaming di maggior successo: Austin Li Jiaqi ribattezzato «Lipstick King» dopo aver venduto 15.000 rossetti in soli cinque minuti nel 2018. [...]

