COSA BOLLORÉ IN PENTOLA? – VIVENDI GRIDA ALLO SCANDALO PER L’EMENDAMENTO SALVA-MEDIASET MA LA REALTÀ DEI FATTI È CHE LE TRATTATIVE PER LA FAMOSA PACE ANNUNCIATE A SETTEMBRE SONO A UN PUNTO MORTO. ANZI, NON SONO MAI DECOLLATE – I FRANCESI NON HANNO INTENZIONE DI RISARCIRE MEDIASET PER PREMIUM, E I BERLUSCONI SONO CONVINTI CHE NELLE PROSSIME UDIENZE UN TRIBUNALE DARÀ LORO RAGIONE…