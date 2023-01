I CINESI L’HANNO SFANGATA ANCHE QUESTA VOLTA – IL CENTRO PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE DI PECHINO ESULTA: “L’ONDATA DI INFEZIONI DA COVID STA PER FINIRE E NON C’È STATA UNA RIPRESA DEI CASI DURANTE LE VACANZE DEL CAPODANNO LUNARE. NON È STATA RILEVATA ALCUNA NUOVA VARIANTE E ANCHE IL NUMERO DI DECESSI È IN CALO”. MA QUANTI SONO I NUMERI VERI SUI MORTI DA QUANDO È STATA ABOLITA LA STRATEGIA ZERO COVID?

(ANSA) - L'ondata di infezioni da Covid-19 in Cina "sta per finire e non c'è stata una ripresa significativa dei casi durante le vacanze del Capodanno lunare". Lo riferisce nel suo ultimo bollettino settimanale il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), in merito all'andamento della crisi emersa nel Paese dagli inizi di dicembre e dalla fine della strategia della 'tolleranza zero' al virus. Inoltre, "non è rilevata alcuna nuova variante dopo il 12 dicembre" e "anche il numero di decessi e casi gravi è in calo", ha riferito un funzionario del Cdc.

IMMAGINI SATELLITARI SUL COVID IN CINA PUBBLICATE DAL WASHINGTON POST proteste in cina contro la strategia zero covid 8 cina, persone bruciano i cadaveri dei familiari morti di covid 5 cina, persone bruciano i cadaveri dei familiari morti di covid 4 XI JINPING COVID IN CINA covid in cina 7 tamponi a malpensa per chi arriva dalla cina aeroporto shanghai covid ospedali pieni di malati covid a shanghai fila di macchine al crematorio di suzhou foto satellitari che mostrano le code nei forni crematori cinesi