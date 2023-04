I CINESI SONO SEMPRE I PIÙ BRAVI...A COPIARE: ORA VOGLIONO FARSI LA LORO “STARLINK” – PECHINO LAVORA A UN’ENORME RETE SATELLITARE PER FORNIRE SERVIZI INTERNET E CONTRASTARE LA SUPREMAZIA DI ELON MUSK NEL SETTORE – LA CINA PUNTA A RADAR PIÙ POTENTI PER PIAZZARSI IN UN’ORBITA PIÙ BASSA E OSCURARE (O ADDIRITTURA “DISTRUGGERE”) I SATELLITI LANCIATI DA MR TESLA - MA HANNO UNA TECNOLOGIA IN GRADO DI FARLO? E CHE FARÀ IL GOVERNO AMERICANO, CHE HA OSTEGGIATO MUSK, DA QUANDO HA COMPRATO TWITTER?

Estratto dell’articolo di Gianluca Baldini per “la Verità”

elon musk

La Cina ha intenzione di costruire un’enorme rete satellitare in orbita terrestre per fornire servizi Internet agli utenti di tutto il mondo e, soprattutto, per soffocare il progetto Starlink di Elon Musk. Il progetto ha il nome in codice Gw, secondo una squadra guidata dal professore associato Xu Can dell’Università di ingegneria spaziale dell’Esercito popolare di liberazione di Pechino. Il significato di queste lettere, però, non è chiaro.

Quello che è certo è che la costellazione Gw comprenderà 12.992 satelliti di proprietà della neonata China Satellite Network Group […]. Il programma di lancio di questi satelliti è ancora sconosciuto, ma […] il team di Xu ha dichiarato che la costellazione di satelliti Gw sarà probabilmente distribuita rapidamente, «prima del completamento di Starlink».

starlink ucraina

Questo «garantirebbe al nostro Paese un posto in orbita più bassa e impedirebbe alla costellazione Starlink di occupare eccessivamente le risorse nella stessa orbita», hanno scritto. I satelliti cinesi potrebbero inoltre anche essere collocati in «orbite in cui la costellazione Starlink non è ancora arrivata», hanno detto i ricercatori, aggiungendo che, così facendo, «otterrebbero opportunità e vantaggi ad altre altitudini orbitali, e persino sopprimerebbero Starlink».

ELON MUSK CINA ILLUSTRAZIONE

[…] Il progetto cinese, insomma, vuole schiacciare Stralink di Musk. Tanto che avrebbe in programma di costruire sistemi radar più potenti, alimentati da una nuova tecnologia, per identificare e tracciare i satelliti Starlink. […]

Il team di Xu ha affermato che il governo cinese potrebbe anche cooperare con altri governi per formare una coalizione anti-Starlink e «chiedere a SpaceX di pubblicare i dati precisi sull’orbita dei satelliti Starlink». Il progetto prevede anche lo sviluppo di nuove armi, tra cui laser e microonde ad alta potenza, da utilizzare per distruggere i satelliti Starlink che passano sopra la Cina o altre regioni sensibili.

[…] Non resta dunque che attendere e vedere che succede. Sarebbe divertente se, ora che la Cina si è messa contro Elon Musk, il magnate sudafricano tornasse ad incontrare i favori di chi lo aveva criticato duramente ai tempi del suo acquisto di Twitter.

tweet di podolyak su starlink Satelliti Starlink puntini luminosi Satelliti Starlink puntini luminosi satelliti starlink starlink Satelliti Starlink puntini luminosi satelliti starlink lancio satelliti starlink spacex Satelliti Starlink puntini luminosi lancio satelliti starlink spacex lancio satelliti starlink spacex lancio satelliti starlink spacex tweet scott kelly elon musk lancio satelliti starlink spacex antenna starlink