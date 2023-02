I CINESI TENGONO I PIEDI IN DUE STAFFE – IL CAPO DELLA DIPLOMAZIA DEL PARTITO COMUNISTA CINESE, WANG YI, IN VISITA A MOSCA INCONTRA PUTIN E PARLA DI “RUOLO COSTRUTTIVO PER LA SOLUZIONE POLITICA DELLA CRISI UCRAINA”, SOSTENENDO CHE DA PARTE DI PUTIN CI SIA LA VOLONTÀ DI “RISOLVERE LA QUESTIONE”. I DUE HANNO POI LODATO LE “RELAZIONI” TRA I LORO PAESI. COME A DIRE: COMBATTIAMO LA STESSA GUERRA CONTRO L’OCCIDENTE. E SIAMO INTENZIONATI A VINCERLA…

PUTIN, RELAZIONE CON CINA STABILIZZA QUADRO INTERNAZIONALE

(ANSA-AFP) - Secondo il presidente russo Vladimir Putin le relazioni russo-cinesi "stabilizzano la situazione internazionale".

WANG YI,RELAZIONI CINA-RUSSIA NON CEDONO A PRESSIONI TERZE

(ANSA) - "Le relazioni tra la Russia e la Cina non sono dirette contro paesi terzi, ma non cedono nemmeno alle pressioni di questi ultimi". Così il capo della diplomazia cinese Wang Yi nell'incontro con il presidente russo Putin, come riporta Interfax.

PUTIN, PRIMA DEL PREVISTO FATTURATO DA 200 MILIARDI CON CINA

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto nell'incontro con l'inviato di Xi che l'obiettivo di un fatturato commerciale di 200 miliardi di dollari tra Russia e Cina sarà raggiunto prima del previsto.

WANG YI A PUTIN, LA CINA PRONTA A COOPERARE CON LA RUSSIA

(ANSA) - La Cina è pronta ad approfondire la fiducia politica reciproca e la cooperazione strategica con la Russia. Lo ha detto il capo della diplomazia cinese Wang Yi durante l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin

INVIATO XI, 'CINA SVOLGERÀ RUOLO COSTRUTTIVO SU UCRAINA'

(ANSA) - La Cina intende svolgere "un ruolo costruttivo per la soluzione politica della crisi ucraina" mantenendo una "posizione oggettiva e imparziale". Lo ha detto l'inviato cinese Wang Yi, citato dalla Tass, incontrando oggi il presidente russo Vladimir Putin a Mosca.

UCRAINA: WANG, DA PUTIN VOLONTÀ SOLUZIONE CRISI CON DIALOGO

(ANSA) - Il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi ha espresso al presidente russo Vladimir Putin "il suo apprezzamento per la riconferma della volontà di Mosca di risolvere la questione dell'Ucraina attraverso il dialogo e il negoziato".

Lo riporta una nota serale diffusa dalla diplomazia di Pechino, sull'incontro di oggi tra i due,secondo cui "la Cina, come sempre, manterrà una posizione obiettiva ed equa e svolgerà un ruolo costruttivo nella soluzione politica della crisi".

Il partenariato strategico globale di coordinamento Cina-Russia "non è mai rivolto a terzi, né è soggetto a interferenze da parte di terzi, per non parlare della coercizione da parte di terzi", ha aggiunto Wang, secondo cui le relazioni bilaterali "hanno una solida base politica, economica e di civiltà", nel mezzo della "multipolarizzazione del mondo e della democratizzazione delle relazioni internazionali che sosteniamo congiuntamente in modo conforme allo sviluppo dei tempi e dei desideri della maggior parte dei Paesi".

La Cina, pertanto, "è disposta a lavorare con la Russia per mantenere l'attenzione strategica, approfondire la fiducia politica reciproca, rafforzare il coordinamento strategico, espandere la cooperazione pratica, salvaguardare gli interessi legittimi dei due Paesi e svolgere un ruolo costruttivo nella promozione della pace e dello sviluppo nel mondo".

WANG, CON RUSSIA SOLIDO SLANCIO PER NUOVO MODELLO RELAZIONI

(ANSA) - Indipendentemente dai cambiamenti della situazione internazionale, la Cina è disposta a mantenere con la Russia "il solido slancio di sviluppo del nuovo modello di relazione tra i principali Paesi". Il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi, incontrando oggi a Mosca il ministero degli Esteri Serghei Lavrov, ha assicurato che "aderiremo a una politica estera indipendente, promuoveremo una strategia di apertura vantaggiosa reciprocamente e per tutti e forniremo nuove opportunità per il mondo con il nuovo sviluppo della Cina".

Il processo di modernizzazione "in stile cinese aprirà nuove prospettive e inietterà nuovi contenuti in collaborazione con Paesi di tutto il mondo, compresa la Russia. La Cina è disposta a lavorare con la Russia per coordinare gli scambi ad alto livello, riavviare il meccanismo di dialogo e cooperazione e promuovere un maggiore sviluppo delle relazioni bilaterali".

Di fronte alla situazione internazionale in profonda evoluzione, "Cina e Russia hanno sempre mantenuto una determinazione strategica, aderito all'indirizzo generale della costruzione di un mondo multipolare e praticato un autentico multilateralismo, in opposizione a ogni forma di comportamento unilaterale e prepotente".

Il lavoro congiunto, si legge in una nota serale della diplomazia di Pechino, ha permesso di difendere "con determinazione i rispettivi interessi nazionali, la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo, di esplorare attivamente un percorso di sviluppo che si adatta alle condizioni nazionali di ciascun Paese e di sfruttare costantemente il potenziale di crescita della cooperazione in vari campi".

INVIATO XI, 'APPREZZIAMO DISPONIBILITÀ RUSSIA A NEGOZIATI'

(ANSA) - "La Cina apprezza la disponibilità della Russia a risolvere il conflitto ucraino attraverso i negoziati". Lo ha detto Wang Yi, capo della diplomazia del Partito comunista cinese, incontrando oggi a Mosca il presidente Vladimir Putin. Lo riferisce la Tass.

