I CINESI VANNO AL RISPARMIO PERSINO SULLE SPIE – UN SOTTUFFICIALE DELLA MARINA AMERICANA, WENHENG ZHAO, HA RICEVUTO 15 MILA DOLLARI PER INVIARE DELLE INFORMAZIONI MILITARI TOP SECRET A PECHINO – TRA IL 2021 E IL 2023 IL SOLDATO HA PASSATO A UNO 007 CINESE FOTO E VIDEO DI AREE OFF-LIMITS, DI ALCUNI PIANI PER ESERCITAZIONI NAVALI AMERICANE E DEI SISTEMI RADAR ISTALLATI NELLE STRUTTURE AMERICANE SULL’ISOLA GIAPPONESE DI OKINAWA - ZHAO È STATO CONDANNATO A DUE ANNI E TRE MESI

Estratto dell’articolo di Giulia Pompili per “Il Foglio”

Si può tradire per 13 mila 592 euro? È quanto ha ricevuto un sottufficiale tecnico della Marina americana tra l’agosto del 2021 e il maggio del 2023 in cambio dell’invio di informazioni militari sensibili a un funzionario dell’intelligence della Repubblica popolare cinese. Wenheng Zhao, di 26 anni, conosciuto anche con il nome inglese di Thomas, è stato condannato ieri dal tribunale federale californiano a 27 mesi e una multa da 5.500 dollari.

L’elettricista Zhao, che lavorava presso la base militare di Ventura County in California e aveva un nulla osta di sicurezza, ha ricevuto uno sconto di pena perché a un certo punto del processo si è dichiarato colpevole e ha “mostrato pentimento”. Ma per diversi mesi ha inviato tramite messaggistica criptata al suo interlocutore cinese foto e video di aree off limits e militari, di alcuni piani per esercitazioni navali americane e dei sistemi radar istallati nelle strutture americane sull’isola giapponese di Okinawa.

Ad agosto, quando era stato annunciato l’arresto di Zhao, il dipartimento di Giustizia americano aveva parlato del fermo anche di un altro marinaio, sospettato di aver passato informazioni sensibili alla Cina. Questo secondo processo, contro Jinchao Wei, è ancora in corso […]

