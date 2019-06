MEMENTO MORSI: È DECEDUTO IN AULA L'EX PRESIDENTE EGIZIANO, DURANTE UN'UDIENZA DEL PROCESSO IN CUI ERA IMPUTATO PER SPIONAGGIO - SALITO AL POTERE NEL 2012 DOPO LA RIVOLUZIONE CHE CACCIÒ L'AUTOCRATE MUBARAK, DOPO UN ANNO ERA STATO ARRESTATO E DEPOSTO DAL NUOVO-VECCHIO AUTOCRATE AL SISI, E CON IL SUO DECLINO LA FRATELLANZA MUSULMANA E' TORNATA IN STATO DI SEMI-ILLEGALITÀ