22 mar 2023 18:51

CINQUANTATRÉ ANNI E NON SENTIRLI – JENNIFER LOPEZ ACCENDE LE FANTASIE DEI SUOI FOLLOWER E POSTA SU INSTAGRAM UNA FOTO IN CUI APPARE COMPLETAMENTE NUDA, COPERTA SOLTANTO DA LUNGHI CAPELLI (OPS, EXTENSION), PER LA SUA LINEA DI SCARPE IN COLLABORAZIONE CON REVOLVE – L’OCCASIONE È SOLO UN ALTRO MODO PER FATTURARE: ARCHIVIATA L’ESPERIENZA CANTERINA E IN ATTESA DI NUOVI RUOLI IN B-MOVIE AL CINEMA, FA SOLDI CON CREMINE E CALZATURE TAMARRE… - VIDEO