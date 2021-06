I CINQUE MORTI NELL’INCIDENTE IN AUTOSTRADA A FIORENZUOLA D’ARDA ERANO OPERAI. LA CAUSA MOLTO PROBABILMENTE È LA STANCHEZZA PER LA GIORNATA DI LAVORO FUORI REGIONE - IL LORO FURGONE SI È SCHIANTATO CONTRO UN TIR E SI È DISTRUTTO. LA DINAMICA: POCO PRIMA C’ERA STATO UN ALTRO INCIDENTE CHE AVEVA CREATO DEGLI INCOLONNAMENTI. IL FURGONE NON HA RALLENTATO E SI È SCHIANTATO CONTRO IL MEZZO PESANTE, RIBALTANDOSI E FINENDO SULLO SPARTITRAFFICO

2 - SCHIANTO IN AUTOSTRADA LA STRAGE DEGLI OPERAI

Antonio Calitri per “il Messaggero”

Pomeriggio di sangue ieri a Fiorenzuola d' Arda, in uno dei tratti autostradali più trafficati d' Italia e più citati dalle informazioni sulla viabilità quotidiana. Un primo incidente senza conseguenze ne ha provocato un secondo molto più grave con cinque persone morte sul colpo.

Cinque operai che tornavano dal lavoro. Sulla bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21, in provincia di Piacenza è stato registrato uno dei tamponamenti peggiori degli ultimi mesi con un furgone con cinque persone a bordo che si è schiantato contro un camion con rimorchio e si è distrutto. L' impatto ha ucciso tutte le persone che viaggiavano nel furgone.

IN COLONNA

Tutto è incominciato intorno alle 17 quando sempre sul tratto che collega le due autostrade, all' altezza del comune di Polignano di San Pietro in Cerro c' era stato un incidente senza vittime ma che ha rallentato la circolazione creando degli incolonnamenti. Così anche un autotreno che viaggiava sulla corsia di destra si è messo in coda e ha rallentato.

Dietro di lui però giungeva a una certa velocità, un furgone leggero che invece non ha rallentato e si è schiantato contro il mezzo pesante, capovolgendosi e finendo la sua corsa sullo spartitraffico.

Una scena raccapricciante per gli automobilisti che hanno subito chiamato i soccorsi descrivendola come apocalittica tanto che oltre alle diverse autoambulanze e automediche del 118 che si sono mosse dalle provincie di Cremona e di Piacenza, è giunto sul posto anche l' elicottero dell' elisoccorso che ha base a Parma.

Ma è stato tutto inutile perché quando sono arrivati sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che appurare la situazione, con la morte sul colpo di tutti e cinque gli occupanti del furgoncino. A quel punto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto i corpi e chiuso il tratto autostradale al traffico con le pattuglie che poi hanno deviato le auto verso percorsi alternativi su strade provinciali, mentre la polizia ha eseguito per ore gli accertamenti del caso.

Secondo quando trapelato a sera, le vittime sarebbero tutti e cinque operai della provincia di Brescia in ritorno da una missione fuori regione. E di questi, tre erano di nazionalità italiana e due di origine straniera.

Secondo le prime ricostruzioni, l' uomo che guidava, probabilmente stanco dopo essersi spostato fuori regione dalla mattina e una giornata di lavoro e forse anche per il sole al tramonto che in quel momento del pomeriggio si trova di fronte agli automobilisti abbagliandoli, non avrebbe visto il mezzo pesante che rallentava e ci è finito sopra senza neppure provare a schivarlo. Nell' impatto il furgoncino si sarebbe più volte capovolto e per i cinque a bordo non ci sarebbe stata nessuna possibilità di salvezza.

INCIDENTE SUL LAVORO

Spesso si discute su come vadano catalogati tragedie di questo genere: incidente sul lavoro o semplice incidente stradale dovuto a una disgrazia, all' imprudenza o alla stanchezza? Certamente si potrà parlare di vittima sul lavoro per l' operaio che ha perso la vita in un altro incidente avvenuto sempre ieri a molte centinaia di chilometri di distanza, sul tratto calabrese dell' autostrada A2, la famosa Salerno-Reggio Calabria: all' altezza di Francavilla Angitola nei pressi di Pizzo Calabro, un addetto alla manutenzione è stato ucciso da un veicolo che stava viaggiando su un tratto interessato a lavori e dove c' è un restringimento, travolgendolo. Anche qui sono in corso gli accertamenti per stabilire l' esatta dinamica dei fatti.

