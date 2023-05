17 mag 2023 10:59

CINQUE PERSONE SONO STATE CONDANNATE PER AVER PRESO PARTE AL "FURTO DEL SECOLO" NEL CASTELLO DI DRESDA, DOVE FURONO RUBATI DIAMANTI E GIOIELLI ANTICHI DAL VALORE DI OLTRE 113 MILIONI DI EURO - I CINQUE FANNO PARTE DELLA BANDA "REMMO", UN CLAN DI ORIGINE NORDAFRICANA ATTIVA IN GERMANIA - SI TRATTA DI UNA PARTE DI COLORO CHE HANNO PARTECIPATO AL PIANO (SAREBBERO ALMENO UNA VENTINA) E PARTE DELLA REFURTIVA NON È ANCORA STATA RITROVATA...