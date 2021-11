LA CIRCOLAZIONE DI DROGA DELLO STUPRO A ROMA RISALE GIA' AL 2018 QUANDO FU RITROVATO IL CORPO DI ALEXANDRE SIQUEIRA GONCALVES, FUNZIONARIO DELLA DIPLOMAZIA BRASILIANA - L'UOMO AVEVA PARTECIPATO A UN FESTINO BONDAGE CON STUPEFACENTI, CON UN PUSHER CHE DALLA LOMBARDIA RIFORNIVA DI GHB LA CAPITALE - SEMPRE A ROMA, IL 9 DICEMBRE 2019, PARTE UNA TELEFONATA ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL 118 PER SEGNALARE GLI EFFETTI COLLATERALI DI UN MIX DI SOSTANZE FRA LE QUALI LA GBL: "C'È UN RAGAZZO CHE HA UNA CRISI PSICOTICA STA FACENDO UN CASINO TERRIFICANTE... CORRE PER TUTTO IL B&B"

Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera - ed. Roma”

ALEXANDRE SIQUEIRA GONCALVES

C'è un indirizzo di posta elettronica, associato a una piattaforma digitale, che preoccupa le forze di polizia più di tanti spacciatori in carne e ossa. Si tratta di noreply@sensearomatics.com che ogni giorno muove ettolitri di nuove sostanze psicoattive, droghe sintetiche la cui catalogazione è spesso un rebus investigativo.

Il suo dominio è sinonimo di «sballo» e chi digita queste poche lettere, generalmente, è un pusher della nuova generazione alle prese con approvvigionamenti dell'ultima ora pagati in criptovaluta. Se il sito è virtuale il mercato è concreto. Concretissimo.

«Talune convergenze di dati - scrivono i carabinieri del Nas nella loro informativa - permettevano altresì di rilevare interessanti indicatori circa l'esistenza di un network allestito in territorio capitolino costantemente dedicato all'approvvigionamento e distribuzione di variegate tipologie di nuove sostanze psicoattive.

L'esistenza di una rete allestita di traffico, soprattutto avuto riguardo alla droga dello stupro, veniva pienamente riscontrata dalle indagini». Internazionale l'importazione, nostrana la distribuzione. É a Roma che nell'ottobre 2018 viene ritrovato il corpo di Alexandre Siqueira Goncalves, funzionario della diplomazia brasiliana.

Crudi dettagli raccontano che Siqueira Goncalves aveva partecipato a un festino a base di bondage e stupefacenti. Mentre l'inchiesta dell'epoca accertò il coinvolgimento di un pusher che dalla Lombardia riforniva di Ghb (acido idrossibutirrico: famiglia delle nuove sostanze psicoattive) la Capitale. Ed è sempre a Roma che, il 9 dicembre 2019, parte una telefonata alla centrale operativa del 118 per segnalare gli effetti collaterali di una significativa somministrazione di un mix di sostanze fra le quali la Gbl (Gammabutirrolattone): «C'è un ragazzo che ha una crisi psicotica - avvisa un uomo - sta facendo un casino terrificante... corre per tutto il b&b».

É a Roma, infine, che Pietro Fabbri, uno degli indagati, riferisce i contorni di un incidente stradale avvenuto a causa delle nuove sostanze psicoattive. Il guidatore di un'auto, racconta Fabbri, «faceva il pazzo e non c'è stato verso di calmarlo». La notte si conclude con i passeggeri in balia dello «sballato»: «Al ché - conclude Fabbri - poi ho preso, me ne so' andato via a piedi, me so' fatto de notte da San Cesareo fino a casa a piedi e poi hanno...poi so' andati a sbatte è normale...».

I «catinoni sintetici» e i «fentanili», con i loro isomeri ancora semi sconosciuti, procurano intossicazioni gravissime annotano gli investigatori: «La rilevanza e diffusione di preoccupanti episodi di intossicazioni acute e reazioni avverse registrati» hanno spinto le autorità europee ad istituire un sistema di allerta rapido per le nuove sostanze psicoattive: «Un network che raccoglie, valuta e condivide informazioni sulle Nsp (nuove sostanze psicoattive,ndr) e sulla loro composizione».

Dall'inchiesta del procuratore aggiunto Giovanni Conzo e del sostituto Giulia Guccione è scaturito un piccolo censimento di nuove sostanze (sedici) che completa il know how su queste micidiali molecole. «Si tratta - osservano gli investigatori - di isomeri strutturali la cui potenza stupefacente è certamente non inferiore a quella degli analoghi inseriti in tabella e pertanto altrettanto pericolosi per gli assuntori soprattutto perché va considerato il consumatore finale, sul "mercato di strada" molto spesso non è al corrente della vera natura chimica della sostanza che intende assumere, da qui il crescente fenomeno delle intossicazioni».

Olanda e Cina sono tra i maggiori mercati di approvvigionamento delle sostanze. In Olanda acquista Gbl Claudia Rivelli (sorella di Ornella Muti) che poi con un'accorta triangolazione fa arrivare il prodotto in Gran Bretagna dove il figlio provvedeva a distribuirla. Rivelli, assistita dall'avvocato Teresa Mercurio, ha scelto di non rispondere alle domande del gip e di restare in silenzio di fronte alle contestazioni.

Stessa linea di condotta della pusher Clarissa Capone che, assistita dall'avvocato Matteo Ritrovato si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il suo cellulare, sotto sequestro, potrebbe raccontare nuovi episodi e consegnare a chi indaga il nome del senatore che da lei si riforniva. Fiducioso si dice invece Marco Locatelli, assistito dall'avvocato Domenico Naccari e in attesa di rendere il suo interrogatorio.

