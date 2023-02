CIRO AL BERSAGLIO – OGGI SARANNO SENTITI COME TESTIMONI I GENITORI DELLA RAGAZZA CHE ACCUSA CIRO GRILLO E SUOI TRE AMICI DI AVERLA VIOLENTATA NEL LUGLIO 2019 IN SARDEGNA – IN PARTICOLARE, SARÀ RILEVANTE LA TESTIMONIANZA DELLA MADRE, CHE HA RACCOLTO LE CONFIDENZE DELLA 19ENNE E L’HA ACCOMPAGNATA PER SPORGERE DENUNCIA – AI CARABINIERI LA DONNA AVEVA DETTO: “QUANDO SIAMO TORNATI A PORTO POLLO PER IL FINE SETTIMANA LEI ERA UN’ALTRA RAGAZZA. NON PARLAVA, NON MANGIAVA”

[...] L’udienza che si celebra mercoledì mattina davanti ai giudici del tribunale di Tempio Pausania sarà una delle più importanti nel processo che vede imputati Ciro Grillo, figlio di Beppe leader del Movimento Cinque Stelle, e i suoi tre amici - Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta- accusati di uno stupro di gruppo avvenuto nel luglio del 2019 nel residence di Cala di Volpe proprietà del comico genovese.

Per la prima volta a testimoniare in aula ci saranno mamma e papà di Silvia, la studentessa italo norvegese, residente a Milano, che accusa i quattro studenti genovesi di averla ripetutamente violentata e stordita con l’alcol, dopo una serata trascorsa nella discoteca Billionaire di Porto Cervo.

In particolare, sarà rilevante la testimonianza della mamma della vittima, che ha raccolto le sue confidenze e l’ha accompagnata ai carabinieri per sporgere denuncia. La mamma, sentita dai carabinieri nei mesi successivi all’apertura dell’inchiesta, aveva confermato di aver subito capito che a sua figlia era successo qualcosa di grave in Sardegna: “Quando siamo tornati a Porto Pollo per il fine settimana Silvia era un’altra ragazza. Non parlava, non mangiava. Abbiamo intuito che era capitato qualcosa di molto serio. Ne ho chiesto conto alla sorella”. [...]

Ma nelle prossime ore sarà anche fondamentale la deposizione dei due migliori amici della vittima: Alex e Adelaide. Alla seconda Silvia raccontò per prima dello stupro subito. Già quella sera stessa. E a lei, come ha confermato la ragazza sentita nei mesi scorsi dall’Arma, Silvia inviò alcune foto scattate nel residence di Grillo in cui, secondo l’amica della vittima, si vedevano chiaramente lividi provocate nello stupro. [...]

