CIRO AL BERSAGLIO – TERMINATA L’UDIENZA DEL PROCESSO A CARICO DI GRILLO JR E DEI SUOI AMICI ACCUSATI DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - IL PERITO: “CANCELLATI DAI CELLULARI DEGLI IMPUTATI CHAT E VIDEO RELATIVI AI FATTI DEL LUGLIO 2019” - GLI AVVOCATI DIFENSORI DEI QUATTRO GIOVANI SOSTENGONO CHE ANCHE LA VITTIMA DELLE PRESUNTE VIOLENZE AVREBBE CANCELLATO ALCUNI MESSAGGI – LE PROSSIME UDIENZE SONO FISSATE IL 23 GIUGNO E IL 10 LUGLIO

Estratto dell'articolo di Tommaso Fregatti per la Stampa

ciro grillo

E’ terminata l’udienza del processo a carico di Ciro Grillo e i suoi amici. Nella deposizione del perito informatico della Procura Mauri Sanna è emerso come in alcuni dei telefoni dei quattro imputati sarebbero stati cancellati chat, e video inerenti i fatti del luglio del 2019. Lo stesso esperto ha anche confermato come chat e messaggi siano stati cancellati da anche le due vittime della violenza. Il processo è stato aggiornato al prossimo 10 luglio.

Il processo a carico di Ciro Grillo, figlio del leader del Movimento Cinque Stelle, e dei suoi tre amici genovesi (Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta) è relativo all’accusa per uno stupro di gruppo che sarebbe avvenuto nel luglio del 2019 a Cala di Volpe in Costa Smeralda a danno di una studentessa di Milano.

vittorio lauria ciro grillo

Oggi in aula si discute dell’ammissione al processo delle foto e dei video scattati la notte del presunto stupro, tra cui anche quello del presunto abuso sessuale.

PROCESSO GRILLO JR, LA BATTAGLIA SI SPOSTA SU FOTO E VIDEO

Estratto da ansa.it

La battaglia sui circa 40 terabyte tra foto, video, scambi di messaggi e tabulati telefonici estrapolati dal consulente informatico della Procura si sposta al 10 luglio prossimo: in quella data, nell'aula del Tribunale di Tempio Pausania, gli esiti del lavoro svolto dal perito dell'accusa, Mauro Sanna, verranno analizzati insieme a quelli degli esperti nominati dalla difesa e dalle parti civili.

edoardo capitta

(…)

"Oggi in aula non abbiamo visionato nulla - conferma l'avvocato Alessandro Vaccaro, difensore di Ciro Grillo - è stata un'udienza assolutamente tecnica senza alcun tipo di problematica". Novità per la difesa di Francesco Corsiglia.

"Abbiamo avuto la conferma di poter risentire in prova contraria alcuni testimoni già ascoltati - annuncia l'avvocata Antonella Cuccureddu - Mi riferisco ad Alex Cerato e Adelaide Malinverno, i due amici della presunta vittima, ma anche alla psicologa Cinzia Piredda. Abbiamo anche sollecitato, ancora una volta, l'acquisizione della relazione della dottoressa Piredda: il pubblico ministero si è riservato di fare gli omissis delle parti che vanno necessariamente tolte perchè riportano delle frasi dette dalla ragazza".

francesco corsiglia

(…)