28 lug 2023 19:54

CIRO, CHE TRANVATA! IL COMUNE NON RISARCISCE CIRO IMMOBILE PER LO SCHIANTO CONTRO IL TRAM. IL CAPITANO DELLA LAZIO: “PORTO ATAC IN TRIBUNALE” - A PIÙ DI TRE MESI DALL’INCIDENTE, LA VICENDA DEVE ANCORA CHIUDERSI - OGNUNA DELLE PARTI RITIENE DI AVERE RAGIONE: IL TRANVIERE PER LE LESIONI “GRAVISSIME” SUBITE E SCONTATE PER 106 GIORNI DI PROGNOSI, CIRO IMMOBILE PER I DANNI AL SUV E LA CORSA IN OSPEDALE CON LE FIGLIE FERITE