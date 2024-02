UNA CITTA'...COL BUCO - TRAGEDIA SFIORATA A NAPOLI, DOVE UN'ENORME VORAGINE SI È APERTA PER STRADA E HA INGHIOTTITO DUE MACCHINE, UNA PARCHEGGIATA E UNA IN TRANSITO - GLI OCCUPANTI DELL'AUTO SONO STATI SALVATI DA DUE MILITARI DELL'ESERCITO CHE SI TROVAVANO LI' VICINO, CHE SI SONO CALATI NELLA BUCA E LI HANNO AIUTATI AD USCIRE - LA PALAZZINA ACCANTO ALLA VORAGINE È STATA SGOMBERATA...

(ANSA) - Tragedia sfiorata all'alba, nel quartiere Vomero di Napoli, dove due vetture, una parcheggiata e un'altra in transito, sono state inghiottite da una voragine che si aperta nella zona di san Martino, precisamente al civico 63 di in via Morghen. La voragine, secondo quanto si è appreso, si è aperta intorno alle cinque di stamattina. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con polizia locale, i vigili del fuoco, 118 e protezione civile. Secondo le prime notizie solo lievi ferite e un grosso spavento per i passeggeri della vettura in transito, che sono riusciti a uscire autonomamente dall'auto. La zona è stata transennata.

2. VORAGINE A NAPOLI, SALVATI DAI MILITARI DELL'ESERCITO

(ANSA) - Sono stati due militari dell'Esercito, impegnati in zona per il servizio "Strade sicure" a mettere in salvo gli occupanti dell' autovettura inghiottita all'alba di oggi da una voragine in via Morghen, a Napoli. I militari che erano poco distanti si sono calati nella voragine ed hanno aperto le porte dell' auto consentendo ai malcapitati di uscire e poi di risalire.

3. VORAGINE A NAPOLI: AVVOCATO, PALAZZO SGOMBERATO DA FAMIGLIE

(ANSA) - Secondo quanto si apprende per motivi precauzionali, si sarebbe reso necessario evacuare a Napoli il palazzo di via Morghen 63, all'angolo con via Bonito, davanti al quale all'alba di oggi, si è aperta una voragine che ha inghiottito due auto. Lo rende noto l'avvocato Angelo Pisani, presidente di NoiConsumatori.it. "Non è la prima volta che a Napoli succede un episodio del genere", dice Pisani, che abita proprio nelle immediate adiacenze del luogo dove si è verificato il disastro.

"La strada è stata chiusa temporaneamente, - fa sapere - mi chiedo perché non si è fatto un monitoraggio attento e capillare della zona, delle nostre strade, della messa in sicurezza". "Traffico nella zona Vomero in continuo tilt, - dice ancora il presidente di NoiConsumatori.it - I cittadini non si sentono nemmeno più sicuri a camminare a piedi tra buche, fossi e voragini. Occorrono esperti che con planimetria alla mano devono fare una mappatura di tutta la zona e mettere in sicurezza con ditte specializzate il sottosuolo". "Non ci sono controlli costanti e l'acqua - conclude Pisani - continua ad infiltrarsi nel sottosuolo creando danni enormi. Questa volta la polvere che mettete sotto il tappeto è venuta a galla e si è palesata con un'enorme voragine che poteva provocare morti e feriti".

