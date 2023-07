LA CITTÀ GALLEGGIANTE - LA "ROYAL CARIBBEAN" HA PRESENTATO LA "ICON OF THE SEAS", LA NAVE DA CROCIERA PIÙ GRANDE DEL MONDO - L'IMBARCAZIONE, CHE È LUNGA 365 METRI, ALTA 80 (COME UN PALAZZO DI 27 PIANI) E LARGA 50, PUÒ OSPITARE 5.610 PASSEGGERI OLTRE AI 2.350 MEMBRI DI EQUIPAGGIO ED È DIVISA IN OTTO "QUARTIERI" - LA NAVE È DOTATA DI TUTTI I LUSSI PER I TURISTI CHE, PER 1.153 EURO, AVRANNO A DISPOSIZIONE SETTE PISCINE, UN PARCO ACQUATICO, 40 LOCALI DIVERSI TRA BAR, E RISTORANTI E PERSINO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Gianmaria Canè per www.corriere.it

Prima uscita in mare per Icon of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo. Realizzata per conto della Royal Caribean, è stata costruita in Finlandia, nei cantieri di Turku, e la sua realizzazione è durata otto mesi.

La nave, che dopo la prova di galleggiamento è stata spostata in un bacino dove dovrà restare quasi un anno per essere ultimata, ha una stazza lorda di circa 250.800 tonnellate, 365 metri di lunghezza (molti di più del Titanic, che era 269 metri), 80 di altezza (come un palazzo di circa 27 piani), quasi 50 di larghezza, 20 ponti (18 a disposizione degli ospiti).

Icon of the seas sarà praticamente un villaggio galleggiante. Potrà trasportare 5.610 passeggeri (con le cabine occupate da due persone) ma può arrivare a ospitarne fino a 7.600, oltre ai 2.350 membri di equipaggio.

La nave da crociera sarà divisa in otto quartieri, ognuno dei quali prevedrà una serie di spettacoli e intrattenimento. Avrà sette piscine, praticamente una per ogni giornata di viaggio, tra cui la prima piscina a sfioro sospesa in mare, sei scivoli d'acqua e nove vasche idromassaggio oltre a un parco acquatico affacciato direttamente sul mare. Per il divertimento serale (e non solo) sono previsti 40 locali diversi tra bar, ristoranti, lounge aperti giorno e notte. C'è anche una serie di attrazioni a tema avventura, come Thrill Island o l’Adrenalina Park. Mentre, per chi ama i parchi acquatici, si trova un enorme acquapark con sei scivoli. […]

