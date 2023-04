LE CITTÀ D’ARTE SI RIBELLANO AGLI AFFITTI SELVAGGI - I SINDACI DI 11 CITTÀ ITALIANE LANCIANO L'ALLARME “SERVE UNA LEGGE O DIVENTIAMO DISNEYLAND” - A VENEZIA CI SONO 7.286, ALLOGGI IN AFFITTO SU "AIRBNB", 5 MILA DEI QUALI SONO GESTITI DA HOST CHE NE AFFITTANO PIÙ D’UNO, A BOLOGNA UN ALLOGGIO SU TRE NELLE ZONE PIÙ TURISTICHE DELLA CITTÀ È SULLA PIATTAFORMA PER AFFITTI BREVI, MENTRE A MILANO CE NE SONO QUASI 19 MILA, CON CONSEGUENTE AUMENTO DEI PREZZI PER FAMIGLIE E STUDENTI...

Estratto dell'articolo di V.G. per “la Repubblica”

Sono almeno sei anni che […], tra vani tentativi locali e scarsi aggiustamenti fiscali, si prova a mettere un freno alle locazioni turistiche che spopolano i centri urbani, drogano il mercato immobiliare, sottraggono case ai residenti.

AFFITTO CASE BREVE TERMINE 1

Ora è dai sindaci delle metropoli e delle città d’arte che parte l’ultimo assalto agli affitti brevi: «Serve una legge nazionale», dicono da Venezia a Bologna, da Milano a Napoli. Non per colpire il piccolo proprietario che con l’affitto di un appartamento arrotonda lo stipendio, quanto per arginare i big player che gestiscono decine di alloggi. E non a caso la proposta di questa legge pensata da urbanisti, architetti, associazioni e giuristi della campagna “Alta tensione abitativa” arriva dalla Laguna, rilanciata ieri a Bologna dall’“alleanza municipalista” di 11 città unite in un piano sull’abitare che va dall’edilizia residenziale pubblica alla lotta ai micro-affitti, appunto.

airbnb 5

Cosa dice la legge ce lo spiega Giacomo Maria Salerno, ricercatore e attivista di Ocio, Osservatorio civico su casa e residenza: «Abbiamo immaginato una legge quadro che affronta per la prima volta, in linea con le esperienze estere, non la questione fiscale ma quella della residenzialità. Alle singole amministrazioni si lascia il potere di dividere le città in zone e stabilire per ognuna un tetto massimo di affitti brevi autorizzati per 5 anni, evitando che una sola persona ottenga decine di autorizzazioni. Chi invece affitta la propria casa di residenza o la condivide potrà farlo per un massimo di 90 giorni l’anno senza autorizzazioni». […]

affitti 3

Venezia, ad esempio, già dalla scorsa estate, grazie all’emendamento Pellicani (Pd) al ddl Aiuti, gode di un regime speciale che permetterebbe di stabilire un limite di 120 giorni l’anno per gli affitti brevi. Da allora però poco o nulla è cambiato perché il Comune non ha applicato la norma. E sulla mappa la Venezia insulare è ancora un’unica macchia rossa di puntini. Gli alloggi censiti da Inside Airbnb sono 7.286, 5 mila gestiti da host che ne affittano più d’uno. […]

affitti 2

[…]Più giù, a Bologna, Filippo Celata, ordinario a Roma, ha calcolato che un alloggio su tre nelle zone più turistiche della città è sulla piattaforma: la percentuale più alta d’Italia. […] Dice il sindaco Matteo Lepore: «Il mercato degli affitti brevi è diventato socialmente insostenibile». A Roma sono più di 24 mila gli appartamenti per turisti, nelle mani di pochi. Milano ne conta quasi 19 mila, mentre per famiglie e studenti Repubblica ha raccontato gli affitti impossibili a 2 mila euro a bilocale e 700 euro per una doppia. «Troppe case vengono tolte a chi qui vuol vivere non solo 5 giorni durante il Salone del Mobile», dice Beppe Sala.

AFFITTO CASE TURISTI

Ora si tratta di vincere la resistenza delle associazioni di categoria, convocate il 23 marzo scorso al ministero del Turismo da Daniela Santanchè e contrarie all’estensione delle restrizioni perché «non utili al Paese» e «in palese violazione della proprietà privata». […]