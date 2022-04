1 apr 2022 17:41

A CIVITAVECCHIA UN 32ENNE TENTA DI UCCIDERE UNA 16ENNE CONOSCIUTA IN RETE: VOLEVA LANCIARLA DAL BALCONE DI UN HOTEL DOPO CHE LEI HA DETTO NO A UN RAPPORTO SESSUALE - L'ALLARME È ARRIVATO DAI GENITORI CHE HANNO AVVERTITO I CARABINIERI, GIUNTI SUL POSTO APPENA IN TEMPO. LA RAGAZZA È STATA TROVATA AGGRAPPATA ALLA RINGHIERA DEL BALCONE MENTRE L'UOMO…