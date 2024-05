giuliana de sio 1

Giuiana De Sio, Andreotti mi scriveva lunghe lettere

(ANSA) - Giuliana De Sio si racconta a Monica Setta a Storie di donne al bivio nella puntata in onda mercoledì 22 maggio su Rai2 e ripercorre la sua storia sentimentale con qualche scoop.

"Ho avuto una breve storia con Gianmaria Volonte', uomo cerebrale e molto intenso. Sono stata poi corteggiata, e non lo avevo mai detto, da Giulio Andreotti. Mi scriveva lunghe lettere in cui manifestava sentimenti di stima e affetto. Non ricordo quante lettere fossero.

giulio andreotti

All'epoca avevo l'abitudine di appallottolare la carta e cestinarla. Fu un mio ex fidanzato marocchino a recuperare quei fogli che oggi conservo a casa. Ma mi scrivevano anche le donne - prosegue - che sono spesso piu brave degli uomini a farsi capire nel corteggiamento. Ho una missiva bellissima di Lina Wertmuller e un'altra di Suso Cecchi D'Amico.

So di essere piaciuta alle donne, ma ho sempre preferito i maschi". Oltre alle storie con Alessandro Haber ed Elio Petri, Giuliana ricorda un folgorante incontro con Federico Fellini. "Mi rivolse appena la parola ed io rimasi paralizzata dall''emozione . racconta - Per me Fellini era un dio. Un film? Altroché, con lui sarei andata in capo al mondo".

