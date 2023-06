"OGGI È UN ALTRO GIORNO" PER SERENA BORTONE: LA CONDUTTRICE ALLA FINE AVREBBE DECISO DI RIMANERE IN RAI E NON TRASLOCARE AL “NOVE”. IL MOTIVO? AVREBBE RAGGIUNTO UN ACCORDO LAST MINUTE CON VIALE MAZZINI PER PRENDERE IL POSTO DI MASSIMO GRAMELLINI NEL PREGIATO SLOT DEL SABATO SERA DI RAI3… - CONTI, LIPPI, VENIER, CLERICI: PER L'INTRATTENIMENTO SI VA SULL'USATO SICURO