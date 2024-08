10 ago 2024 12:30

UN CLASSICO DELL'ESTATE: LA PIPPA IN SPIAGGIA - UN 44ENNE, IN PREDA AI BOLLORI ESTIVI, SI È TRASTULLATO L'AUGELLO SULL'ARENILE DI MARINA DI RAGUSA - L’UOMO, INCURANTE DEI PRESENTI CHE AFFOLLAVANO IL LIDO, SI È DATO PIACERE PER POI TENTARE LA FUGA. ALLA FINE È STATO BLOCCATO DA UN AGENTE NON IN SERVIZIO - IL PIPPAROLO È STATO DENUNCIATO PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO …