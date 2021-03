“NOI POLITICI RISCHIAMO DI PIÙ DI UN PROFESSORE UNIVERSITARIO CHE DA UN ANNO FA LEZIONI A DISTANZA” – MICCICHÈ NON MOLLA: “UN MESE FA HO LANCIATO L’ALLARME E SONO STATO DILEGGIATO, IN UN PAESE IN CUI ORMAI VINCE SEMPRE LA DEMAGOGIA. PURTROPPO AVEVO RAGIONE” – "L'ORDINE PER CATEGORIE È DEMENZIALE. HA FATTO BENE DRAGHI A DARE LA PRIORITÀ A ETÀ E PATOLOGIE. NON RINGRAZIERÒ MAI ABBASTANZA RENZI PER AVER..." – IL VIDEO STRACULT DELLO SBROCCO ALL’ARS: “SONO TALMENTE INCAZZATO CHE AMMAZZEREI QUALCUNO”