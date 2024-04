IL CLIMA È IMPAZZITO: DOPO IL CALDO DI INIZIO MESE, È TORNATO IL FREDDO ARTICO - NEL GIRO DI UNA SETTIMANA, IN ITALIA LE TEMPERATURE SONO SCESE FINO A 25 GRADI - TUTTA COLPA DI UN VORTICE POLARE CHE HA COLPITO IL NOSTRO PAESE E HA PORTATO A TEMPERATURE BEN SOTTO LA MEDIA STAGIONALE - LA COLONNINA DI MERCURIO DOVREBBE RICOMINCIARE A SALIRE GIA' NEI PROSSIMI GIORNI…

Estratto dell'articolo di Paolo Virtuani per il “Corriere della Sera”

[…] L’ondata di freddo e maltempo che ha investito il Centro-Nord, e che si sposterà nelle prossime ore a Sud, ha fatto crollare le temperature di 25 gradi in una settimana. Domenica 14 aprile in alcune località della Pianura padana si sono raggiunti i 30 °C, martedì 23 a fatica si sono toccati i 5. Sul Monte Rosa minima di -27 °C alla Capanna Margherita.

Il vortice polare «Sono molto sorpreso dall’estrema intensità del raffreddamento, decisamente marcato e non così frequente anche nelle mezze stagioni, pur se i colpi di coda invernali sono noti», dice Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it. Secondo Matthew Barlow, (università del Massachusetts Lowell) «anche in un mondo che è in costante e continuo riscaldamento possono avvenire situazioni di estremo freddo». Da cosa dipende questa gelata tardo primaverile che ha riportato la neve anche a quote collinari?

L’origine è dovuta all’alterazione del vortice polare: una bassa pressione con correnti d’aria ad alta quota che girano in senso antiorario alle alte latitudini. […] Semplificando si può dire che il vortice polare è controllato dalla differenza di temperatura tra la zona tropicale e quella artica che impedisce alle due masse d’aria (fredda a Nord e calda a Sud) di mescolarsi troppo. Quando questa differenza diminuisce, la velocità del vortice troposferico rallenta e iniziano le indentazioni. Con i cambiamenti climatici, la zona artica si è molto riscaldata negli ultimi tempi facendo diminuire la differenza di temperatura con la zona tropicale.

L’Asia brucia «L’Europa occidentale in questi giorni si è trovata in una saccatura in cui è scesa aria artica», proseguono gli esperti di iLMeteo.it. Ma se si controllano le mappe satellitari, ci si accorge che a occidente e a oriente della massa fredda ci sono in questi stessi giorni due grandi masse di aria calda in risalita verso le alte latitudini. L’Asia sta vivendo temperature mai registrate in aprile con record dall’Arabia Saudita (43 gradi) al Giappone (31), dalla Turchia (40) alla Georgia (37). Si soffoca anche in Africa: 43 °C in Mali e Ciad.

[…] Fino a quando durerà? «Da domani e ancora più da venerdì le temperature saranno in lieve aumento», dice il meteorologo Stefano Rossi. […]