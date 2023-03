IL CLIMA È IMPAZZITO: DOPO UN INVERNO CON TEMPERATURE MOLTO PIÙ ALTE DELLA MEDIA IL FREDDO E LA NEVE ARRIVANO IN PRIMAVERA – DA DOMENICA IL TERMOMETRO CROLLERÀ AL DI SOTTO DELLA MEDIA STAGIONALE. IL FRESCO DURERÀ ALMENO FINO A PASQUA – PRIMA DI QUESTO ENNEISMO COLPO DI CODA INVERNALE, PERÒ, LE MASSIME SALIRANNO FINO A...

Estratto dell’articolo da www.repubblica.it

caldo in montagna

Dopo un inverno pigro, ecco il freddo e la neve che arrivano in primavera. Per la seconda volta in pochi giorni, un colpo di coda invernale investirà la nostra Penisola da domenica. […]

Come successo il 26, 27 e 28 marzo il termometro crollerà per 3 giorni, dalla Domenica delle Palme fino a martedì 4 aprile, rimanendo sotto media fino alla Santa Pasqua. Intanto però, prima di questo ennesimo colpo di coda invernale, le massime saliranno fino a 28 gradi in Sardegna e fino a 25°C in Sicilia, già dal pomeriggio di oggi. […]

caldo in montagna

La svolta è attesa per la Domenica delle Palme: in modo pressoché identico a quanto avvenuto la scorsa domenica 26 marzo, aria fredda scenderà dalla Scandinavia verso l’Italia, aggirando le Alpi ed entrando dalla Porta del Rodano: sono attese piogge sin dal mattino sulle regioni centrali, poi anche sul Nord-Est e verso il meridione nella seconda parte della giornata; la tempistica del peggioramento deve essere confermata, ma in generale avremo piogge più intense al Centro Italia e vento in intensificazione.

neve 5

La giornata peggiore dovrebbe essere lunedì 3 aprile, quando un vortice di bassa pressione, un ciclone molto profondo, causerà maltempo estremo al Sud e sul Medio Adriatico: la rimonta dell’alta pressione verso le Alpi contribuirà ad elevare il gradiente di pressione, in altre parole la differenza pressoria molto elevata tra Nord e Sud causerà venti di burrasca forte su gran parte dell’Italia. Lunedì notte è attesa anche la neve fino in collina sulle regioni centrali, specie adriatiche. […]

neve 3 neve 1 neve 4